В последната седмица най-горещо бе в Париж и Лондон, но горещините постепенно се придвижват и на изток

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Според официалното предупреждение на Републиканския хидрометеорологичен институт на Сърбия за днес е в сила е оранжев код за опасни температури в повечето региони (Бачка, Банат, Срем, Западна Сърбия, Шумадия, Поморавие, Източна и Югоизточна Сърбия), а за останалите части – жълт код, предават местните медии.

За утре кодът за западната ни съседка е червен.

Максималните температури за деня ще достигнат между 32°C и 36°C.

Утре в цялата страна се активира червен код и започва интензивна топлинна вълна, която ще продължи и в началото на следващата седмица с очаквани температури от 35°C до 39°C.

Властите предупреждават също за екстремна опасност от възникване на пожари на открито поради голямото засушаване.

Препоръчва се повишено внимание и спазване на медицинските съвети поради температурните условия, както и високите стойности на UV индекса.

Изключително високите температури, които удариха Сърбия през последните дни, доведоха до рязко увеличение на броя на интервенциите в спешните отделения, а лекарите бяха особено обезпокоени от случая със седемнадесетгодишен млад мъж, който получи инфаркт, за който се предполага, че е получил топлинен удар и в момента се лекува в Спешния център в Белград, предава РТС.

Тези горещини са "продължение" на западноевропейските такива, траещи вече над седмица във Франция и около Бискайския залив. Тяхна "сянка" постепенно ще се процежда и в нашата страна, макар че тук поне засега не се задават температури над 40. Въпреки това ни чакат няколко горещи дни, с температури в ниските части на Западна България от около и над 35 градуса, в понеделник и вторник - възможно и до около 37-38 в места като Видин и Сандански.

Топлинната вълна сериозно натоварва здравната система, като екипите за спешна помощ са реагирали на над 300 обаждания през последните 24 часа.

Експерти предупреждават, че високите температури представляват допълнителни рискове, особено за хора със сърдечно-съдови заболявания.