Обилните валежи и предупрежденията с жълт и оранжев код наложиха отмяна или преместване на празнични прояви в Турция

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В Деня на републиката – националния празник на Турция, който се отбелязва днес, на 29 октомври – предупреждения за обилни валежи и обявен жълт код в 25 от общо 81 окръга на страната, както и оранжев код в други 4 окръга, станаха повод за промяна на някои от празничните чествания на открито, съобщиха турски медии.

В своя публикация в социалната платформа Екс министърът на вътрешните работи Мустафа Чифтчи заяви, че днес, в деня на празника, в различни региони се очакват силни проливни дъждове и гръмотевични бури. Посочвайки, че за окръзите Мугла, Анталия, Мерсин и Адана е издадено предупреждение с оранжев код, Чифтчи призова гражданите да бъдат предпазливи заради риск от наводнения, пороища, мълнии и силни ветрове.

"В координация с Дирекция за управление при извънредни ситуации (AFAD) предприемаме необходимите мерки срещу евентуални рискове и следим отблизо развоя на събитията. Умолявам нашите граждани да се въздържат от ситуации, които биха могли да застрашат живота и имуществото им. Нека не забравяме, навременните мерки спасяват живот. Нека Господ пази страната ни и нашия скъп народ от всякакви бедствия", написа Чифтчи.

Във връзка с това предупреждение за силни валежи и лошо време, в редица турски медии беше съобщено за отменени или променени събития около честванията.

В южните и крайбрежните региони на страната, включително области под оранжев код като Мугла, Анталия, Мерсин и Адана, както и в редица общини в района на Егейско и Средиземно море, общинските концерти на открито и диджей партита бяха официално отменени или пренесени в закрити зали поради опасност от бури и наводнения.

В Столицата Анкара планираните вечерни шествия с факли и пешеходни паради на открито в няколко общини бяха отменени от местните власти от съображения за сигурност.

В част от окръзите с жълт и оранжев код спортните състезания на открито и ученическите манифестации също бяха пренасочени за провеждане във физкултурни салони и закрити спортни комплекси.

Вчера лошото време доведе до отмяна и на част от проявите по повод националния празник на Гърция – Деня "Охи" ("Не")