Оранжев код за значителни валежи е в сила днес за областите Бургас, Сливен и Ямбол
НИМХ обяви оранжев код за значителни валежи в Бургас, части от Сливен и Ямбол, с жълти предупреждения за още области
Оранжев код за значителни валежи е обявен днес за област Бургас и част от областите на Сливен и Ямбол, съобщава Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) на сайта на института.
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Предупреждение за жълт код за валежи е обявен за областите Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Разград, Русе, Силистра,Търговище, Шумен и част от Бургас, Ловеч, Сливен и Ямбол. Няма опасност за значими валежи в останалите области в страната.
Според прогнозата за времето на НИМХ над страната ще остане облачно. В отделни планински и в източните райони ще продължи да вали почти през целия ден, като там валежите преди пладне ще са временно интензивни и значителни по количество. До края на деня почти навсякъде ще спрат. Вятърът ще бъде слаб, в източните райони – умерен до силен от север-североизток, а в края на деня в Източна България ще отслабва. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 8° и 13°, в района на София – около 8°.