Южният вятър ще редува със северозападен, а мъглите ще се разсеят

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През следващата седмица времето ще бъде по-често облачно, в много от дните ще бъде и дъждовно. Температурите, обаче, ще се повишават и през по-голямата част на периода ще са подчертано над обичайните за втората половина на ноември.

До края на днешния ден ще има значителна облачност, в низините на запад - на места и мъгли. В източните райони ще има слънчеви интервали. Дневните температури в страната ще бъдат от около 5-6 в ниските места на запад до 13-14 градуса по места в източните райони. Ще духа слаб, на изток - до умерен вятър от изток и югоизток. В низините на запад са възможни слаби ръмежи от ниския облачен слой.

Утре значителна облачност ще има в северозападните и западни райони. Все още там ще има места с мъгли, а на изток и юг облачността временно ще намалява. Минималните температури ще са от 4-5 на запад до около 10 по брега на морето. Преди обяд ще остава без валежи, а около и след обяд от северозапад ще започнат превалявания. Максималните температури ще са от 7-10 градуса на северозапад до 14 на изток и юг.

Вечерта и през нощта срещу вторник по атмосферното смущение валежната зона ще се движи на изток, като до сутринта ще превали и в източните райони, но по-съществени превалявания ще има главно на запад и северозапад. Преди обяд във вторник валежите ще спрат - последно на изток. Вятърът ще се ориентира от запад и ниските облаци и мъгли в западната половина на Дунавската равнина ще се разсеят. Минималните температури ще са без промяна, а дневните ще се повишат чувствително и ще са от 13 до 19 градуса.

В сряда минималните температури в повечето места ще са от 5 до 10, а дневните - от 12 до 17 градуса в повечето места, но на югоизток вятърът ще се ориентира от югозапад и ще се усили. Там температурите ще достигнат 18-21 градуса. Слаби превалявания са възможни в крайните северозападни райони до обед, но втори за седмицата, значителен валежен процес започва вечерта срещу четвъртък.

От четвъртък до събота ще бъде динамично, по-често - облачно. С прекъсвания над по-голямата част от страната ще има превалявания, на места - за кратко - значителни като количество. При това ще остава топло за ноември, с дневни температури най-често и в повечето места от 14-15 до 19 градуса, но вятърът ще бъде с променлива посока - от югозападен до запад-северозападен и в дните, когато духа от югозапад в чувствителните на вятъра с тая посока места, са възможни и по-високи температури - до около и малко над 20 градуса. Такива места са някои части на Източна, Североизточна България и Предбалкана. Заради сериозната динамика на процесите в този период, следете редовните ни прогнози в следващите дни за повече конкретика.

Според предварителните сценарии на моделите, в събота валежите ще са на по-малко места, а в неделя постепенно ще спрат. Температурите слабо ще се понижат.