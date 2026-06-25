Първата гореща вълна за годината отне живота на около 200 души в Испания, предаде ЕФЕ, като се позова на официални данни от властите.

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По оценки на испанската система за наблюдение на дневната смъртност (MoMo), по време на първата за годината гореща вълна, която започна в неделя и се очаква да отшуми днес, вследствие на високите температури са настъпили 212 смъртни случая, а най-засегнати са били регионите в централната и в северната част на иберийското кралство.

Вчера е бил денят с най-висока смъртност. Тогава са отчетени почти половината от смъртните случаи (95), докато в понеделник и вторник - най-топлите дни, регистрирани в Испания от Държавната метеорологична агенция за този месец от годината поне от 1950 г. - е имало съответно 38 и 66 починали.

По първоначална информация повече от половината от свързаните с високи температури смъртни случаи за месец юни са настъпили по време на горещата вълна.

Преди това през май е имало 101 смъртни случая, свързани с екстремна горещина - най-високия брой за този месец, откакто се води статистика.

Експерти предупреждават, че горещите вълни в Испания започват все по-рано през годината и макар все още да няма окончателни резултати, според предварителни заключения от изследване на Националния статистически институт "колкото по-рано те започват, толкова по-голямо влияние оказват върху смъртността".

Най-уязвими при високите температури са хората над 65 години, а особено уязвими са тези над 85 години и страдащите от хронични заболявания - част от тази група са 148 души, починали през горещата вълна.

Друг рекорд, който е бил отчетен този юни, е, че за пръв път минималните температури са надхвърлили 30 градуса, при това в продължение на няколко последователни нощи. Нощите на 22 и 23 юни са били най-топлите, отчитани през този месец от годината.

Според проучване, публикувано тази седмица в списанието "Нейчър Клаймът Чейндж" (Nature Climate Change) и поръчано от Европейския център за средносрочни метеорологични прогнози, нощните температури се повишават по-бързо от дневните: десетте най-горещи нощи на всяка година са се затопляли със средна глобална температура от 0,32 градуса по Целзий на десетилетие, в сравнение с 0,27 градуса по Целзий при дневните температури.

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