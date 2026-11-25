Нидерландия отчете ранни слани, снежна мъгла и първи снеговалежи след рекордно горещо лято, с най-ниска температура минус 6,8 градуса

256 Снимка: БТА

Зимата не е започнала още официално, но въпреки това в момента в Нидерландия вече могат да се видят зимни гледки.

Миналата нощ температурите паднаха под нулата, а тази сутрин на някои места дори се наблюдаваше снежна мъгла: ледени кристали в облаците мъгла, което създаде красиви зимни картини.

Най-ниската температура е отчетена във Вунсдрехт – -6,8 C, а най-високата – 50 километра по-далеч, във Флисинген – -0,1 C. Последният път, когато през ноември на всички метеорологични станции е имало слана, е било преди десет години: на 29 ноември 2016 г., припомня сайтът "Вер" (Weer, "Времето"). През последните години 24 ноември не е бил особено студен ден. Последният път, когато в Кралския нидерландски метеорологичен институт в Билт е имало слана на тази дата, е било преди 18 години: на 24 ноември 2008 г.

Последният път, когато толкова рано през годината – на 24 ноември или по-рано – на всяка метеорологична станция в Нидерландия са регистрирани температури под нулата, е било през ноември 1998 г.

Вече паднаха и първите снежинки: вчера в Айндховен, днес и на други места. Но това не е рекорд. Миналата година първият сняг в Нидерландия падна на 17 ноември във Вейлен, Южен Лимбург.

Този година ще бъде запомнена с най-горещото лято, регистрирано някога от началото на метеорологичните наблюдения през 1901 г.

Според данните на Кралския метеорологичен институт в Билт това лято надмина редица рекорди: рекордна средна температура, първи "червен код" за жега и екстремно горещи дни.