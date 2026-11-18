Проектът съдържа цели за увеличаване на електрофикацията до 35%

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Ройтерс съобщава, че австралийското председателство на преговорите по COP31 публикува в понеделник проект на "обобщаващ текст", за да "стимулира дебата и да се опита да намали различията между страните по въпросите за изкопаемите горива и финансирането на мерките за борба с климатичните промени".

Агенцията добавя, че залогът на срещата на върха в Турция "е голям" след година, през която глобалното затопляне предизвика горски пожари в Европа и смъртоносно срутване на ледник в Непал, докато "политическата воля за действие е подкопана от други кризи".

"Гардиън" съобщава, че "много страни бяха изненадани" да видят първи проект на потенциално решение-основа толкова скоро, като отбелязва, че той съдържа няколко предложения, считани за силно спорни.

BusinessGreen отбелязва, че австралийското председателство е заявило, че се надява да придвижи преговорите напред в търсене на "обща основа", като използва проекта на текста.

"Politico" посочва, че един от елементите в проекта е призив за "незабавно" преустановяване на използването на изкопаеми горива в енергийния сектор.

"Deutsche Welle" отбелязва, че проектът съдържа цели за увеличаване на електрофикацията до 35% и утрояване на финансирането за адаптация до 120 млрд. долара до 2035 г., както и изразява "дълбока загриженост" по отношение на целта за 1,5 °C.

The Independent съобщава, че текстът е предизвикал "остра критика от страна на активистите за климата", което отразява "по-широкото объркване, което характеризира най-голямата досега климатична среща на върха на ООН".

ABC News цитира ръководителя на Greenpeace Australia Pacific за COP31 Саймън Брадшоу, който казва, че като цяло това е един от най-категоричните текстове, които сме виждали в проект за решение на COP. Въпросът сега е колко от него ще оцелее през предстоящите тежки дни на преговори.