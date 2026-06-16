Двама души са загинали, а 32-ма са ранени при 26 катастрофи през изминалото денонощие в страната, съобщават от МВР на сайта си.

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В София са станали 32 леки и две тежки пътнотранспортни произшествия, при които трима души са пострадали.

От началото на месеца са загинали 25 души, а 447 са ранени при 334 катастрофи.

От началото на годината при 2677 пътни инцидента 194 души са загубили живота си, а 3329 са ранени.

При сравнение с реалните данни за загиналите от януари до юни 2025 г. се отчитат 26 повече загинали участници в движението по пътищата през тази година.

Информация за състоянието на републиканските пътища

към 17:30 часа на 15.06.2026 г.

  1. МЕТЕОРОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА:

През нощта облачността ще е разкъсана, над Северна България - предимно значителна и до сутринта там ще има валежи и гръмотевици. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места, главно в планинските райони ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 24° и 29°, в София - около 27°.

II. СЪСТОЯНИЕ НА АВТОМАГИСТРАЛИТЕ:

АМ "Тракия":

Област София:

Движението в участъка от от км 33+882 до км 39+425 се осъществява двупосочно в платното посока София с две ленти посока София и една лента посока Бургас, поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка в платното посока Бургас. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 17.06.2026 г.

Движението при Мухово от км 44+400 до км 46+480 в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. Срок до 31.12.2026 г.;

Ограничено е движението посока София в участъка от км 55+627 /г-ца ОПУ - Пазарджик/ до км 55+300, като движението се осъществява двупосочно в платното посока Бургас по една лента в двете посоки. При необходимост се предвижда реверсивно движение и обособяване на две ленти в посока Бургас, и една лента посока София. Срок до 19.06.2026 г;

Област Пазарджик:

Движението от км 55+300 до км 60+880 посока София се ограничава поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка, като движението се осъществява двупосочно в дясното платното в посока Бургас. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 19.06.2026г.

Движението в участъка от км 66+750 до км 80+050 посока Бургас се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км/ч поради неравности. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до отстраняването им.

Движението в участъка от км 67+950 до км 80+250 посока София се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км/ч поради неравности. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до отстраняването им.

Област Стара Загора:

Движението в участъка от км 218+000 до км 229+000 посока Бургас е ограничено за всички МПС поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в платното посока София. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.06.2026 г.

Област Сливен:

Движение с повишено внимание от км 229+286 до км 273+354 в двете посоки поради почистване на канавки.Участъците са сигнализирани с пътни знаци. Срок до 19.06.2026 г.;

Област Ямбол:

Движението в участъка от км от 282+000 до км 287+000 посока Бургас се ограничава поради ремонтни дейности на дилатационни фуги на мостово съоръжение. Движението се осъществява двупосочно в платното посока София. Срок до 17.06.2026 г;

Област Бургас:

Движението в участъка от км 342+100 до км 348+250 посока Бургас се осъществява с повишено внимание в активната и изпреварващата лента във връзка с обезопасяване на участък от пътното платно - аварийна лента при км 346+800 ляво. Скоростта е ограничена до 80 км/ч. Водачите да се движат с повишено внимание съобразена скорост. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 16.06.2026 г.

АМ "Хемус":

Област София:

Движението от км 1+240 до км 8+500 в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км/ч, а МПС над 12 т се движат само в аварийната лента, с цел повишаване на безопасността на движение през зимните месеци, поради незадоволителното състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.09.2026 г.;

Движението в участъка от км 23+000 до км 32+000 посока Варна е ограничено за всички МПС поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в платното София. При необходимост и за улеснение на движението при интензивен трафик ще се организира реверсивно движение в района на отсечката в ремонт

• от 12 ч. в петък до 12 ч. в неделя ще се обособяват по две ленти в посока Варна и една за София,

• от 12 ч. в неделя до 12 ч. в петък ще се обособяват две ленти за София и една за Варна. Срок до 30.06.2026 г.

Движението от км 34+600 до км 34+100 посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на път I-1 при км 210+200. Ограничена е външната активна лента, като движението се извършва в активната и изпреварващата лента. Срок до 19.06.2026 г.;

Движението от км 39+372 до км 42+680 "Топли дол" в двете посоки се обособяват две ленти посока София - Варна и две ленти посока Варна - София. При необходимост и аварийни ситуации в лява тунелна тръба ще се обособява двупосочно движение в дясна тунелна тръба - една лента за посока София и една лента за посока Варна. Срок до 19.06.2026 г.

Област Ловеч:

Движението при п.в. Ябланица при км 74+760 посока София се ограничава за всички МПС-та поради ремонтни дейности.

Обходен маршрут: по път I-3 до п.в. Джурово. Срок до 18.06.2026 г.;

Въведена е временна организация на движението с ограничителни елементи тип "Ню Джърси" в участъка от км 87+400 до км 87+675 в лявото платно. Срок до 12.12.2027 г.;

Движението в участъка п.в. "Боаза" - п.в. "Дерманци" от км 87+800 до км 98+150 е ограничено за МПС над 12,5 т. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 12.12.2027 г.;

Движението от км 98+500 до км 102+000 посока Варна се осъществява с повишено внимание поради почистване на тротоарни блоковев аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 18.06.2026 г.;

Област Варна:

Движението в участъка п.в. "Летище" - надлез Игнатиево от км 418+900 до км 421+543 посока София е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 15.07.2026 г.

Движението в участъкът п.в. Невша - п.в. Повеляново от км 375+800 до км 407+000 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради рязане на храсти. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 21.06.2026 г.;

Движението в участъка п.в. Повеляново - Варна от км 407+000 до км 425+000 и в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради ръчно косене на тревни площи. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 21.06.2026 г.;

Движението в участъка п. в. "Повеляново" - гр. Варна от км 407+000 до км 425+500 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради почистване, събиране и натоварване на твърди битови и др. отпадъци. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 16.06.2026 г.;

Движението в участъка п. в. "Повеляново" - п.в. "Слънчево" от км 411+000 до км 412+000 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради отсичане на единични дървета. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 16.06.2026 г.

Област Шумен:

Движението в посока София от км 350+000 до км 363+000 е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.07.2026 г.

АМ "Струма":

Област София:

Движението в участъка от км 10+430 до км 10+200 посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откос при 10+300, ограничено е движението в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 19.06.2026 г.;

Област Перник:

Във връзка с облекчаване на натоварения трафик по АМ Струма при вход към кръгово кръстовище в посока София - Перник се въвежда временна организация на движение на ПВ "Даскалово" на АМ "Струма", както следва: - Входът от гр.София по АМ "Струма" към път I-6 Перник - Кюстендил се организира през дясна външна лента на кръговото на п.в. "Даскалово" към дясна лента на път I-6 Перник - Кюстендил. За изход към път I-1(за с.Драгичево) да се обособи лява лента с зона за изчакване и знаци Б2 и Г1. Двете ленти да се отделят с физическа преграда (конуси/бализи).

- Входът от гр.София и от гр.Дупница по I-1 Владая - Драгичево се организира през средна лента на кръговото на ПВ "Даскалово" към лява лента на път I-6 Перник - Кюстендил в часовия диапазон от 16:00 ч. до 20:30 ч. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 19.06.2026 г

Движението в участъка от км 12+450 до км 10+430 посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси, ограничено е движението в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 16.06.2026 г.

Движението в участъка от км 16+000 до км 18+000 в посока София се осъществява с повишено внимание поради аварийни дейности за почистване на откоси в часовия диапазон от 10:00 до 16:00 часа. Затворена за движение е външната активна лента, като движението се осъществява в изпреварващата и активната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.12.2026 г.;

Движението в участъка от км 19+500 до км 27+000 в двете посоки се осъществява в една лента поради полагане на хоризонтална маркировка. Поетапно се ограничават за движение активните ленти на дясното платно посока ГКПП "Кулата" и на ляво платно посока София. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 16.06.2026 г.

Област Кюстендил:

Движението в участъка от км 37+098 до км 56+170 в двете посоки се осъществява в една лента поради косене на тревни площи в средна разделителна ивица. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 19.06.2026 г.

АМ "Марица":

Област Хасково:

Движението по АМ "Марица" от км 27+000 до км 29+200 дясно платно посока ГКПП "Капитан Андреево" се осъществява в изпреварващата пътна лента поради ремонт на компрометирана дилатационна фуга. Участъка е сигнализиран с пътни знаци и е въведено поетапно ограничение на скоростта до 50 км/ч. Срок до 19..06.2026 г.

АМ "Черно море": няма въведени ограничения.

АМ "Европа":

Област София:

Движението при км 49+630 посока "ГКПП Калотина" се осъществява с повишено внимание поради подмяна на портални табели /Ж2/. Срок до 16.06.2026 г.

ІІI. ВЪВЕДЕНИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОСНОВНИТЕ ПЪТНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

  1. Проходи:

- "Върбишки" - затворен за всички МПС. Срок: целогодишно;

- "Златишки" - затворен за всички МПС. Срок: целогодишно;

- "Пампорово" - затворен за всички МПС;

- "Котленски" - отворен за всички МПС;

- "Печинско" - отворен за всички МПС.

- "Превала" - отворен за всички МПС.

- "Предел" - отворен за всички МПС

- "Приморски" - отворен за всички МПС.

- "Републиката" - отворен за всички МПС;

- "Ришки" - отворен за всички МПС;

- "Рожен" - отворен за всички МПС;

- "Айтоски" - забранен за МПС над 12 т в участъка Ябълчево - Айтос.;

- "Вратник" - отворен за всички МПС;

-"Троянски" - отворен за всички МПС, като движението се осъществява с пропускателен режим през 30 мин.

- "Дюлински" - забранен за МПС над 3,5 т;

- "Петрохан" - забранен за МПС над 12 т в двете посоки, както и тегленето на ремаркета, както и движението на МПС с дължина над 12 м;

- "Твърдишки" - забранен за МПС над 10 т;

- "Шипка" - забранено е движението на МПС, предназначени за превоз на товари с технически допустима максимална маса над 12 т от категория N3, както и тегленето на ремаркета и полуремаркета с технически допустима максимална маса над 10 т от категория О4. Срок до 31.03.2027 г.

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