Пътна обстановка: 17 ранени при 14 тежки произшествия през изминалото денонощие
17 души са ранени при 14 тежки катастрофи за денонощие, като жертвите по пътищата тази година нарастват спрямо 2025 г.
Общо 17 души са ранени при 14 тежки произшествия през изминалото денонощие в страната, съобщиха от Министерството на вътрешните работи на сайта си.
В София са регистрирани едно тежко и 31 леки произшествия. Има един пострадал.
От началото на месеца в страната са загинали 36 души, а 496 са ранени при 361 катастрофи. От началото на годината при 6140 пътни инцидента 451 души са загубили живота си, а 7651 са ранени. При сравнение с данни за същия период на 2025 г., тази година се отчитат 53-ма загинали участници в движението повече.
Нормално се осъществява движението на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) и на граничните преходи, съобщиха на сайта си от Главна дирекция "Гранична полиция". Информацията за движението по границите е към 6:00 часа.
Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Румъния. Фериботната платформа "Свищов - Зимнич" не работи поради ниско ниво на река Дунав, а фериботната платформа "Никопол - Т. Мъгуреле" не работи поради лоши метеорологични условия.
На всички гранични преходи с Гърция движението е нормално. През преходите "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През преходите "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.
Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Турция, Сърбия и Република Северна Македония.