17 души са ранени при 14 тежки катастрофи за денонощие, като жертвите по пътищата тази година нарастват спрямо 2025 г.

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Общо 17 души са ранени при 14 тежки произшествия през изминалото денонощие в страната, съобщиха от Министерството на вътрешните работи на сайта си.

В София са регистрирани едно тежко и 31 леки произшествия. Има един пострадал.

От началото на месеца в страната са загинали 36 души, а 496 са ранени при 361 катастрофи. От началото на годината при 6140 пътни инцидента 451 души са загубили живота си, а 7651 са ранени. При сравнение с данни за същия период на 2025 г., тази година се отчитат 53-ма загинали участници в движението повече.

Нормално се осъществява движението на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) и на граничните преходи, съобщиха на сайта си от Главна дирекция "Гранична полиция". Информацията за движението по границите е към 6:00 часа.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Румъния. Фериботната платформа "Свищов - Зимнич" не работи поради ниско ниво на река Дунав, а фериботната платформа "Никопол - Т. Мъгуреле" не работи поради лоши метеорологични условия.

На всички гранични преходи с Гърция движението е нормално. През преходите "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През преходите "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Турция, Сърбия и Република Северна Македония.