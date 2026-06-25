МВР отчита 24 тежки катастрофи за денонощие с шестима загинали и 25 ранени, като смъртните случаи през 2026 г. растат спрямо 2025 г.

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През изминалото денонощие в страната са станали 24 тежки катастрофи, при които са загинали шестима души, а 25 са ранени, съобщава МВР на сайта си.

В София леките пътни произшествия са 21, а тежките три. При тях няма загинали, а четирима души са ранени, информират още от вътрешното министерство.

От началото на месеца в страната е имало 566 пътнотранспортни произшествия, при които са загинали 40 души, а 714 са ранени.

От началото на годината катастрофите са 2899 с 210 загинали и 3595 ранени.

От МВР посочват, че при сравнение с реалните данни за загиналите (176) през същия период на 2025 г., се отчитат 34 (тридесет и четирима) повече загинали участници в движението през 2026 г.

Информация за състоянието на републиканските пътища

към 17:30 часа на 24.06.2026 г.

МЕТЕОРОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА:

През нощта предимно ясно ще бъде над Източна България. В западните и централните райони валежите ще спрат и облачността ще намалее. Ще бъде почти тихо. Сутринта в котловините и поречията в западната половина от страната ще има намалена видимост. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и източната половина от страната, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°, за София - около 28°.

II. СЪСТОЯНИЕ НА АВТОМАГИСТРАЛИТЕ:

АМ "Тр акия":

Област София:

Затваряне на дясното платно /посока Бургас/ на АМ "Тракия" от км 33+882 до км 39+425, като движението се осъществява в двупосочно в лявото платно /посока София/ с две ленти посока София и една лента посока Бургас. Срок от 10:00 ч. на 21.06.2026 г. до 10:00 ч. на 30.06.2026 г.

Движението при Мухово от км 44+400 до км 46+480 в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. Срок до 31.12.2026 г.;

Движението в участъка от км 55+627 до км 55+600 посока София се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км/ч поради положена временна маркировка. Срок до 30.06.2026 г.;

Област Пазарджик:

Движението в участъка от км 55+627 до км 60+850 в посока София се осъществява с повишено внимание и с намаление на скоростта до 100 км/ч поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.06.2026 г.;

Област Стара Загора:

Движението от км 176+848 до км 176+928 се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Затворена е активната лента, като движението се осъществява в изпреварващата. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 25.06.2026 г.;

Движението в участъка от км 207+000 до км 229+000 посока София е ограничено за всички МПС поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Бургас. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.06.2026 г.;

Ограничено е движението за всички МПС на п.в. "Стара Загора" при км 208+181 посока София поради ремонтни дейности. Ограничен е изхода от АМ "Тракия" към Стара Загора и Димитровград, както и входа към АМ "Тракия" от Димитровград към София.

Движението се осъществява по обходени маршрути:

Бургас - Стара Загора: п.в. "Дядово" - Езеро - Нова Загора - Стара Загора

Бургас - Димитровград: п.в. "Дядово" - Езеро - Нова Загора - Стара Загора - Димитровград

Димитровград - София: Димитровград - Стара Загора - Чирпан. Срок до 25.06.2026 г.;

Движението в участъка от км 156+000 до км 208+000 посока Бургас се осъществява с повишено внимание и стесняване на едната лента за движение, поради ръчно косене на тревни площи. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.06.2026 г.;

Движението в участъка от км 160+275 до 160+281 посока София се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Затворена е активната лента, като движението се осъществява в изпреварващата лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 25.06.2026 г.

Движението в участъка от км 163+020 до км 164+026 посока София се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Затворена е активната лента, като движението се осъществява в изпреварващата лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 25.06.2026 г.

Област Сливен:

Движение с повишено внимание от км 229+286 до км 273+354 в двете посоки поради почистване на канавки.Участъците са сигнализирани с пътни знаци. Срок до 26.06.2026 г.;

Движението в участъка от км 245+000 до км 273+000 посока София се осъществява с повишено внимание поради изсичане на храсти и млада гора. Ограничава се аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 26.06.2026 г;

Движението в участъка от км 245+000 до км 260+000 000 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради почистване на окопи. Ограничава се аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 26.06.2026 г;

Движението в участъка от км 235+296 до км 240+175 посока София се осъществява в една лента поради ремонтни дейности. Затворена е активната лента, като движението се осъществява в изпреварващата лента. Срок до 27.06.2026 г;

Област Ямбол:

Движението в участъка от км от 282+645 до км 287+870 посока София е ограничено поради ремонтни дейности на дилатационни фуги на мостово съоръжение. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Бургас. Срок до 27.06.2026 г;

Област Бургас:

Движението в участъка от км 342+100 до км 348+250 посока Бургас се осъществява с повишено внимание в активната и изпреварващата лента във връзка с обезопасяване на участък от пътното платно - аварийна лента при км 346+800 ляво. Скоростта е ограничена до 80 км/ч. Водачите да се движат с повишено внимание съобразена скорост. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 26.06.2026 г.

АМ "Хемус":

Област София:

Движението от км 1+240 до км 8+500 в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км/ч, а МПС над 12 т се движат само в аварийната лента, с цел повишаване на безопасността на движение през зимните месеци, поради незадоволителното състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.09.2026 г.;

Движението от км 22+700 до км 29+700 в посока Варна се ограничава до 100 км/ч., във връзка с извършено превантивно поддържане в участъка от км 22+700 до км 29+700 и положената временна маркировка. Срок 03.07.2026 г.

Движението от км 34+600 до км 34+100 посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на път I-1 при км 210+200. Ограничена е външната активна лента, като движението се извършва в активната и изпреварващата лента. Срок до 26.06.2026 г.;

Движението от км 39+372 до км 42+680 "Топли дол" в двете посоки се обособяват две ленти посока София - Варна и две ленти посока Варна - София. При необходимост и аварийни ситуации в лява тунелна тръба ще се обособява двупосочно движение в дясна тунелна тръба - една лента за посока София и една лента за посока Варна. Срок до 26.06.2026 г.

Област Ловеч:

Въведена е временна организация на движението с ограничителни елементи тип "Ню Джърси" в участъка от км 87+400 до км 87+675 в лявото платно. Срок до 12.12.2027 г.;

Движението в участъка п.в. "Боаза" - п.в. "Дерманци" от км 87+800 до км 98+150 е ограничено за МПС над 12,5 т. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 12.12.2027 г.;

Ограничава се движението поетапно в аварийната лента на лявото пътно платно (посока Варна - София) на АМ "Хемус" в участъка от км 88+900 до км 92+000 във връзка с извършване на дейности,по почистване на тротоарни блокове на съоръжения за периода от 08:00 до 18:00 часа за дните от 25.06.2026г. до 26.06.2026г.

Област Варна:

Движението в участъка п.в. "Летище" - надлез Игнатиево от км 418+900 до км 421+543 посока София е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 15.07.2026 г.

Движението в участъка п.в. Невша - п.в. Ветрино от км 375+800 до км 386+000, в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради извършване на дейности по механизирано изсичане и надробяване на храсти и машинно косене. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 26.06.2026 г.

Движението в участъка п.в. Ветрино - п.в. "Повеляново", в двете посоки и пътни възли от км 375+800 до км 407+000 се осъществява с повишено внимание поради извършване на дейности по ръчно косене на тревни площи. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 26.06.2026 г.

Област Шумен:

Движението в участъка от км 338+000 до км 350+000 се осъществява с повишено внимание поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 26.06.2026 г.;

Движението в участъка от км 350+000 до км 363+000 посока София е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.07.2026 г.

АМ "Струма":

Област София:

Движението в участъка от км 10+430 до км 10+200 посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откос при 10+300, ограничено е движението в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.12.2026 г.;

Област Перник:

Движението в участъка от км 12+450 до км 10+430 посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси, ограничено е движението в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.12.2026 г.

Движението в участъка от км 16+000 до км 18+000 в посока София се осъществява с повишено внимание поради аварийни дейности за почистване на откоси в часовия диапазон от 10:00 до 16:00 часа. Затворена за движение е външната активна лента, като движението се осъществява в изпреварващата и активната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.12.2026 г.;

Област Кюстендил:

Движението в участъка от км 37+098 до км 56+170 в двете посоки се осъществява в една лента поради косене на тревни площи в средна разделителна ивица. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 26.06.2026 г.

Движение с повишено внимание. С цел извършване на ремонт на компрометирани дилатационни фуги на съоръжение при км 78+474 на АМ "Струма" ЛОТ 2 движението на МПС в посока София- Благоевград ще се осъществява както следва

За периода от 08.00ч. на 25.06.2026г. до 08.00ч. на 26.06.2026г.поради извършване на ремонт на компрометираните дилатационни фуги на съоръжението ,съответно при км 78+474 и км 78+676 дясно платно движението на МПС в посока София-Благоевград в участъка ще се осъществява в изпреварващата/вътрешна/лента за движение при затворени активна и аварийна лента.

Област Благоевград:

Движението в участъка от км 93+000 до км 103+000 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради рязане на храсти. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 25.06.2026 г.;

Движението в участъка п.в. "Струмяни" - Сандански от км 138+000 до км 141+000 се осъществява с повишено внимание в двете посоки поради почистване на облицовъчни окопи. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.06.2026 г.;

Движение в участъка п.в. "Сандански" - п.в. "Ново Делчево" от км 148+000 до км 152+000 се осъществява с повишено внимание в двете посоки поради косене и храстене. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.06.2026 г.

АМ "Марица":

Област Стара Загора:

Движението в участъка от км 19+000 до км 16+000 посока Пловдив е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в платното в посока ГКПП "Капитан Андреево". Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 26.06.2026 г.;

Движението в участъка от км 0+000 до км 19+800 в двете посоки се осъществява с повишено внимание и стесняване на едната лента за движение поради ръчно косене в средна разделителна ивица и банкет. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 26.06.2026 г.

Област Хасково:

Движението по АМ "Марица" от км 26+600 до км 32+350 посока София се осъществява в изпреварващата пътна лента поради ремонт на компрометирана дилатационна фуга. Участъка е сигнализиран с пътни знаци и е въведено поетапно ограничение на скоростта до 50 км/ч. Срок до 30.09.2026 г.;

Движението при км 111+252 посока ГКПП "Капитан Андреево" се осъществява в изпреварващата лента поради ремонт на компрометирана дилатационна фуга в активната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.09.2026 г.

АМ "Черно море": няма въведени ограничения.

АМ "Европа": няма въведени ограничения.

ІІI. ВЪВЕДЕНИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОСНОВНИТЕ ПЪТНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

Проходи:

- "Върбишки" - затворен за всички МПС. Срок: целогодишно;

- "Златишки" - затворен за всички МПС. Срок: целогодишно;

- "Пампорово" - затворен за всички МПС;

- "Котленски" - отворен за всички МПС;

- "Печинско" - отворен за всички МПС.

- "Превала" - отворен за всички МПС.

- "Предел" - отворен за всички МПС

- "Приморски" - отворен за всички МПС.

- "Републиката" - отворен за всички МПС;

- "Ришки" - отворен за всички МПС;

- "Рожен" - отворен за всички МПС;

- "Айтоски" - забранен за МПС над 12 т в участъка Ябълчево - Айтос.;

- "Вратник" - отворен за всички МПС;

-"Троянски" - отворен за всички МПС, като движението се осъществява с пропускателен режим през 30 мин.

- "Дюлински" - забранен за МПС над 3,5 т;

- "Петрохан" - забранен за МПС над 12 т в двете посоки, както и тегленето на ремаркета, както и движението на МПС с дължина над 12 м;

- "Твърдишки" - забранен за МПС над 10 т;

- "Шипка" - забранено е движението на МПС, предназначени за превоз на товари с технически допустима максимална маса над 12 т от категория N3, както и тегленето на ремаркета и полуремаркета с технически допустима максимална маса над 10 т от категория О4. Срок до 31.03.2027 г.