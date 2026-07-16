Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

През последните 24 часа в страната са станали 25 тежки пътнотранспортни произшествия, при които са загинали трима души, а 29 са ранени, съобщава МВР на сайта си.

Още по темата

В София е имало 29 леки и пет тежки катастрофи, при които няма загинали, а петима са ранени, без животът има да е застрашен, съобщават от СДВР. От дирекцията посочват за един допълнително починал участник в движението през предходен период в столицата.

От началото на юли пътните инциденти в страната са 355 с 24 загинали и 440 ранени.

Информация за състоянието на републиканските пътища

към 17:30 часа на 15.07.2026 г.

  1. МЕТЕОРОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА:

През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно и почти тихо. На 15.07.2026 г. преди обяд над повечето райони ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в североизточните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 31° и 36°, за София - около 32°.

II. СЪСТОЯНИЕ НА АВТОМАГИСТРАЛИТЕ:

АМ "Тракия":

Област София:

Движението от км 22+700 до км 29+700 в посока Бургас се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км час поради полагане на хоризонтална маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 17.07.2026 г;

Движението от км 33+850 до км 39+450 посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и с ограничения на скоростта до 100 км/ч. Срок до 31.10.2026 г.;

Движението при Мухово от км 44+400 до км 46+480 в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. Срок до 31.12.2026 г.;

Движението в участъка от км 55+627 до км 55+600 посока София се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км/ч поради положена временна маркировка. Срок до 17.07.2026 г.;

Област Пазарджик:

Движението от км 55+627 до км 60+850 посока София се осъществява с повишено внимание и до 100 км/ч поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 18.07.2026 г.;

Област Стара Загора:

Движението от км 208+181 до км 229+286 в посока София се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км час поради полагане на хоризонтална маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 21.07.2026 г.;

Движението от км 218+000 до км 229+286 в посока Бургас се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км час поради полагане на хоризонтална маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 21.07.2026 г.;

Движението в участъка от км 158+800 до км 160+000 посока София се осъществява в активна пътна лента поради изсичане на храсти и млада гора в средна разделителна ивица. Ограничено е движението в изпреварващата лента. Движението се осъществява в активна лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 16.07.2026 г.

Област Сливен:

Движението от км 229+286 до км 273+354 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради почистване и събиране на твърди и битови отпадъци по цялото трасе. Ограничава се аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 17.07.2026 г.

Област Бургас:

Движението в участъка от км 342+100 до км 348+250 посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на временна пътна маркировка, скоростта на движение е ограничена до 80 км/ч. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 16.07.2026 г.;

Движението в участъка от км 345+000 до км 348+000 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради косене на тревни площи в средна разделителна ивица. Ограничено е движението в изпреварващата лента, като се осъществява в активната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 17.07.2026 г.

Движение в участъка от км 345+000 до км 348+000 посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради почистване на облицовани окопи. Ограничено е движението в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 17.07.2026 г.

АМ "Хемус":

Област София:

Движението от км 1+240 до км 8+500 в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км/ч, а МПС над 12 т се движат само в аварийната лента, с цел повишаване на безопасността на движение през зимните месеци, поради незадоволителното състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.09.2026 г.;

Скоростта на движение по в участъка от км 22+700 до км 29+700 в посока Варна се ограничава до 100 км/ч., във връзка с извършено превантивно поддържане в участъка от км 22+700 до км 29+700 и положената временна маркировка. Срок 17.07.2026 г.;

Движението в участъка п.в. "Правец" - п.в. "Ботевград" от км 52+760 до км 47+060 в посока София се осъществява в една лента поради изсичне на храсти и косене на тревни площи. Поетапно и на участъци се ограничава изпреварващата лента, като движението се осъществява в активната лента. Срок до 17.07.2026 г.

Движението от км 34+600 до км 34+100 посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на път I-1 при км 210+200. Ограничена е външната активна лента, като движението се извършва в активната и изпреварващата лента. Срок до 17.07.2026 г.;

Движението от км 39+372 до км 42+680 "Топли дол" в двете посоки се обособяват две ленти посока София - Варна и две ленти посока Варна - София. При необходимост и аварийни ситуации в лява тунелна тръба ще се обособява двупосочно движение в дясна тунелна тръба - една лента за посока София и една лента за посока Варна. Срок до 17.07.2026 г.

Движението в участъка от км 52+000 до км 52+100 посока Варна се осъществява с повишено внимание поради подмяна на ОСП. Ограничена е аварийната лента, като движението се извършва регулярно в активната и изпреварващата лента. Срок до 17:00 ч. на 16.07.2026 г.;

 

Област Ловеч:

Въведена е временна организация на движението с ограничителни елементи тип "Ню Джърси" в участъка от км 87+400 до км 87+675 в лявото платно. Срок до 12.12.2027 г.;

Движението в участъка п.в. "Боаза" - п.в. "Дерманци" от км 87+800 до км 98+150 е ограничено за МПС над 12,5 т. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 12.12.2027 г.;

Област Шумен:

Движението в участъка от км 350+000 до км 363+000 посока София е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.07.2026 г.

АМ "Струма":

Област София:

Движението в участъка от км 10+430 до км 10+200 посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откос при 10+300, ограничено е движението в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.12.2026 г.;

Област Перник:

Движението в участъка от км 10+430 до км 37+098 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради ръчно косене на тревни площи. Поетапно ще бъдат ограничени за движение изпреварващата лента и аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 20.07.2026 г.

Движението в участъка от км 12+450 до км 10+430 посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси, ограничено е движението в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.12.2026 г.

Движението в участъка от км 16+000 до км 18+000 в посока София се осъществява с повишено внимание поради аварийни дейности за почистване на откоси в часовия диапазон от 10:00 до 16:00 часа. Затворена за движение е външната активна лента, като движението се осъществява в изпреварващата и активната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.12.2026 г.;

Област Благоевград:

Движението в участъка п.в. "Ново Делчево" - п.в. "Петрич" от км 152+000 до км 153+500 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради косене на тревни площи поради косене на тревни площи. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 16.07.2026 г.;

Ограничава се движението от км 97+500 до км 104+300 в двете посоки поради технически преглед на състоянието на асфалтовото покритие в тунел "Благоевград" и тунел "Железница".

Движението се осъществява по обходен маршрут:

- Движението посока ГКПП "Кулата" се пренасочва от АМ "Струма" на км 97+500 при п.в. "Благоевград Юг" по път I-1 "София - Кулата" и ограничение на скоростта до началото на обходния маршрут до 70 км/ч.;

- Движението посока София се пренасочва от АМ "Струма" на км 104+300 по пътна връзка с път I-1 "София - Кулата" до п.в. "Благоевград Юг" и ограничение на скоростта до началото на обходния маршрут до 70 км/ч. Срок от 20:00 ч на 15.07.2026 г. до 01:00 часа на 16.07.2026 г.

АМ "Марица":

Област Хасково:

Движението в участъка от км 21+882 до км 53+000 и в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради изсичане на храсти и млада гора, почистване на облицовани окопи, почистване на дилатационни фуги на мостови съоръжения и ремонт на унищожена предпазна мрежа. Срок до 16.07.2026 г.;

Движението от км 62+500 до км 83+900 и в двете посоки се осъществява с повишено внимание, поради косене на тревни площи. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 16.07.2026 г.

АМ "Черно море": няма въведени ограничения.

АМ "Европа": няма въведени ограничения.

ІІI. ВЪВЕДЕНИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОСНОВНИТЕ ПЪТНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

  1. Проходи:

- "Върбишки" - затворен за всички МПС. Срок: целогодишно;

- "Златишки" - затворен за всички МПС. Срок: целогодишно;

- "Пампорово" - затворен за всички МПС;

- "Котленски" - отворен за всички МПС;

- "Печинско" - отворен за всички МПС;

- "Превала" - отворен за всички МПС;

- "Предел" - отворен за всички МПС;

- "Приморски" - отворен за всички МПС;

- "Републиката" - отворен за всички МПС;

- "Ришки" - отворен за всички МПС;

- "Рожен" - отворен за всички МПС;

-"Троянски" - отворен за всички МПС;

- "Айтоски" - забранен за МПС над 12 т в участъка Ябълчево - Айтос.;

- "Вратник" - забранен за МПС над 10 т;

- "Дюлински" - забранен за МПС над 3,5 т;

- "Петрохан" - забранен за МПС над 12 т в двете посоки, както и тегленето на ремаркета, както и движението на МПС с дължина над 12 м;

- "Твърдишки" - забранен за МПС над 10 т;

- "Шипка" - забранено е движението на МПС, предназначени за превоз на товари с технически допустима максимална маса над 12 т от категория N3, както и тегленето на ремаркета и полуремаркета с технически допустима максимална маса над 10 т от категория О4. Срок до 31.03.2027 г.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Нова гледна точка: Гардът на НСО блъска със засилка репортерката Днес
Нова гледна точка: Гардът на НСО блъска със засилка репортерката
33568
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4332
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10090
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка Бизнес
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка
11883
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1459
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2310
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5436
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2264
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3671
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1458