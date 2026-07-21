Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Двама души са загинали, а 17 са пострадали при катастрофи в страната за последното денонощие. Това съобщиха от пресцентъра на МВР на сайта си. Тежките пътни произшествия са 16.

Още по темата

В София са регистрирани 32 леки и три тежки пътнотранспортни произшествия. Пострадали са четирима души.

От началото на месеца при 451 катастрофи са загинали 31 души и са ранени 566. От началото на годината 246 са жертвите на пътя, 4328 са ранените при общо 3484 пътни произшествия.

Интензивно е движението на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) със Сърбия "Калотина" на вход за леки автомобили, както и на ГКПП "Капитан Андреево" с Турция на изход за леки автомобили. Това съобщиха от Главна дирекция "Гранична полиция" (ГДГП) на сайта си, цитирани от БТА. Информацията за трафика по границите е към 6:00 часа.

Нормално е движението на граничните преходи с Румъния. От 10:00 часа на 30 юни на граничния преход "Русе - Гюргево", след ремонт, е възстановено движението по Дунав мост. Трафикът се осъществява в двете платна, припомниха граничните власти.

От 8:00 ч. на 10 юли фериботната връзка, обслужваща граничен преход "Оряхово - Бекет", временно преустанови работа, поради ниското ниво на река Дунав.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Гърция. През "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Гюров печели София и Европа, Йотова - България, Костадинов - Русия Днес
Гюров печели София и Европа, Йотова - България, Костадинов - Русия
31347
Криско за сина си Дани и синдрома на Даун: Най-големите победи се случват вкъщи Лайф
Криско за сина си Дани и синдрома на Даун: Най-големите победи се случват вкъщи
14689
Клуб от НБЛ за Тити Папазов: Срам ни е, че подобно нещо е президент на БФБ (видео) Корнер
Клуб от НБЛ за Тити Папазов: Срам ни е, че подобно нещо е президент на БФБ (видео)
14301
Пазарът на имоти в България е на две скорости: Цените растат, сделките намаляват Бизнес
Пазарът на имоти в България е на две скорости: Цените растат, сделките намаляват
3563
САЩ ще създават генетично подобрени кучета за армията IT
САЩ ще създават генетично подобрени кучета за армията
2203
Американец, известен като "Пикасо на резбарите на тикви", отбелязва 40 години творчество за Хелоуин Impressio
Американец, известен като "Пикасо на резбарите на тикви", отбелязва 40 години творчество за Хелоуин
2935
Исторически американски презокеански лайнер ще се превърне в най-големия изкуствен риф в света Trip
Исторически американски презокеански лайнер ще се превърне в най-големия изкуствен риф в света
3730
От Начо до Наполеон: 15 любими храни, кръстени на истински хора Вкусотии
От Начо до Наполеон: 15 любими храни, кръстени на истински хора
1331
Астролог посочи зодиите, които винаги пристигат навреме Zodiac
Астролог посочи зодиите, които винаги пристигат навреме
1359