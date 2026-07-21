Двама загинали и 17 ранени при 16 тежки катастрофи за денонощие, отчита МВР, докато пътният травматизъм остава висок от началото на годината

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Двама души са загинали, а 17 са пострадали при катастрофи в страната за последното денонощие. Това съобщиха от пресцентъра на МВР на сайта си. Тежките пътни произшествия са 16.

В София са регистрирани 32 леки и три тежки пътнотранспортни произшествия. Пострадали са четирима души.

От началото на месеца при 451 катастрофи са загинали 31 души и са ранени 566. От началото на годината 246 са жертвите на пътя, 4328 са ранените при общо 3484 пътни произшествия.

Интензивно е движението на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) със Сърбия "Калотина" на вход за леки автомобили, както и на ГКПП "Капитан Андреево" с Турция на изход за леки автомобили. Това съобщиха от Главна дирекция "Гранична полиция" (ГДГП) на сайта си, цитирани от БТА. Информацията за трафика по границите е към 6:00 часа.

Нормално е движението на граничните преходи с Румъния. От 10:00 часа на 30 юни на граничния преход "Русе - Гюргево", след ремонт, е възстановено движението по Дунав мост. Трафикът се осъществява в двете платна, припомниха граничните власти.

От 8:00 ч. на 10 юли фериботната връзка, обслужваща граничен преход "Оряхово - Бекет", временно преустанови работа, поради ниското ниво на река Дунав.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Гърция. През "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония.