МВР отчита 23 катастрофи за денонощието с един загинал и 33 ранени, като смъртните случаи тази година са с 22 повече спрямо 2025 г

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Един човек е загинал, 33-ма са ранени при общо 23 катастрофи в страната за последното денонощие, съобщават от Министерството на вътрешните работи на сайта си.

В столицата са регистрирани 23 тежки и едно леко пътнотранспортно произшествие. Ранен е един човек.

От началото на месеца загиналите при 300 катастрофи в страната са 19, а ранените са 373.

От началото на годината катастрофите в страната са 3333, при които са загинали 236 души, а 4136 са ранени. При сравнение с реалните данни за загиналите 214 души през същия период на 2025 г. са отчетени с 22-ма повече загинали участници в движението по пътищата през т.г.

Информация за състоянието на републиканските пътища към 17:30 часа на 13.07.2026 г.

МЕТЕОРОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА:

През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до ясно време. Ще духа слаб северозападен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е до умерен от север-северозапад. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 28° и 33°, в София - около 29°.

II. СЪСТОЯНИЕ НА АВТОМАГИСТРАЛИТЕ:

АМ "Тр акия":

Област София:

Движението в участъка от км 5+000 до км 54+000 в посока Бургас се осъществява в една лента поради обследване на мантинелите в средната разделителна ивица. Поетапно и на участъци се ограничава изпреварващата лента, като движението се осъществява в активната лента. Срок до 14.07.2026 г.;

Движението от км 22+700 до км 29+700 в посока Бургас се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км час поради полагане на хоризонтална маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 17.07.2026 г;

Движението от км 33+850 до км 39+450 посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и с ограничения на скоростта до 100 км/ч. Срок до 31.10.2026 г.;

Движението при Мухово от км 44+400 до км 46+480 в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. Срок до 31.12.2026 г.;

Движението в участъка от км 55+627 до км 55+600 посока София се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км/ч поради положена временна маркировка. Срок до 17.07.2026 г.;

Област Пазарджик:

Движението от км 55+627 до км 60+850 посока София се осъществява с повишено внимание и до 100 км/ч поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 16.07.2026 г.;

Област Стара Загора:

Движението от км 208+181 до км 229+286 в посока София се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км час поради полагане на хоризонтална маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 17.07.2026 г.;

Движението от км 218+000 до км 229+286 в посока Бургас се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км час поради полагане на хоризонтална маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 17.07.2026 г.;

Движението при км 172+447 посока София се осъществява в една лента поради подмяна и поставяне на камери контролна точка № 2009 на Националното тол управление. Поетапно се затварят активна и аварийна пътни ленти. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок от 13:00 ч до 14:00 ч на 14.07.2026 г.;

Движението при км 172+447 посока Бургас се осъществява в една лента поради профилактика на част от контролна точка № 2009 на Националното тол управление. Поетапно се затварят активна и аварийна пътни ленти. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок от 11:00 ч до 12:00 ч на 14.07.2026 г.;

Движението при км 205+326 посока Бургас се осъществява в една лента поради подмяна и поставяне на камери на стационарна контролна точка № 2026 на Националното тол управление. Временно ограничаване на движението в активна и аварийна лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок от 12:00 ч до 13:00 ч. на 14.07.2026 г.;

Движението в участъка от км 161+000 до км 163+000 посока София се осъществява в активна пътна лента поради изсичане на храсти и млада гора в средна разделителна ивица. Ограничено е движението в изпреварващата лента. Движението се осъществява в активна лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 15.07.2026 г.;

Движението в участъка от км 158+800 до км 160+000 посока София се осъществява в активна пътна лента поради изсичане на храсти и млада гора в средна разделителна ивица. Ограничено е движението в изпреварващата лента. Движението се осъществява в активна лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 16.07.2026 г.

Област Сливен:

Движението от км 229+286 до км 273+354 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради почистване и събиране на твърди и битови отпадъци по цялото трасе. Ограничава се аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 17.07.2026 г.

Област Бургас:

Движението в участъка от км 342+100 до км 348+250 посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на временна пътна маркировка, скоростта на движение е ограничена до 80 км/ч. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 14.07.2026 г.;

АМ "Хемус":

Област София:

Движението от км 1+240 до км 8+500 в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км/ч, а МПС над 12 т се движат само в аварийната лента, с цел повишаване на безопасността на движение през зимните месеци, поради незадоволителното състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.09.2026 г.;

Движението в участъка п.в. "Правец" - п.в. "Ботевград" от км 52+760 до км 47+060 в посока София се осъществява в една лента поради изсичне на храсти и косене на тревни площи. Поетапно и на участъци се ограничава изпреварващата лента, като движението се осъществява в активната лента. Срок до 17.07.2026 г.

Движението от км 34+600 до км 34+100 посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на път I-1 при км 210+200. Ограничена е външната активна лента, като движението се извършва в активната и изпреварващата лента. Срок до 17.07.2026 г.;

Движението от км 39+372 до км 42+680 "Топли дол" в двете посоки се обособяват две ленти посока София - Варна и две ленти посока Варна - София. При необходимост и аварийни ситуации в лява тунелна тръба ще се обособява двупосочно движение в дясна тунелна тръба - една лента за посока София и една лента за посока Варна. Срок до 17.07.2026 г.

Област Ловеч:

Въведена е временна организация на движението с ограничителни елементи тип "Ню Джърси" в участъка от км 87+400 до км 87+675 в лявото платно. Срок до 12.12.2027 г.;

Движението в участъка п.в. "Боаза" - п.в. "Дерманци" от км 87+800 до км 98+150 е ограничено за МПС над 12,5 т. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 12.12.2027 г.;

Област Търговище:

Движение с повишено внимание от км 311+000 до км 328+000 в двете посоки поради ръчно косене. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 15.07.2026 г.

Област Шумен:

Движението в участъка от км 350+000 до км 363+000 посока София е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.07.2026 г.

Движението в участъка п.в. "Летище" - надлез Игнатиево от км 418+900 до км 421+543 посока София е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 15.07.2026 г.

АМ "Струма":

Област София:

Движението в участъка от км 10+430 до км 10+200 посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откос при 10+300, ограничено е движението в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.12.2026 г.;

Област Перник:

Движението в участъка от км 10+430 до км 37+098 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради ръчно косене на тревни площи. Поетапно ще бъдат ограничени за движение изпреварващата лента и аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 20.07.2026 г.

Движението в участъка от км 12+450 до км 10+430 посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси, ограничено е движението в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.12.2026 г.

Движението в участъка от км 16+000 до км 18+000 в посока София се осъществява с повишено внимание поради аварийни дейности за почистване на откоси в часовия диапазон от 10:00 до 16:00 часа. Затворена за движение е външната активна лента, като движението се осъществява в изпреварващата и активната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.12.2026 г.;

Област Благоевград:

Движението в участъка п.в. "Струмяни" - Сандански от км 138+000 до км 141+000 се осъществява с повишено внимание в двете посоки поради почистване на облицовъчни окопи. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 15.07.2026 г.;

АМ "Марица":

Област Хасково:

Движението в участъка от км 21+882 до км 53+000 и в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради изсичане на храсти и млада гора, почистване на облицовани окопи, почистване на дилатационни фуги на мостови съоръжения и ремонт на унищожена предпазна мрежа. Срок до 14.07.2026 г.;

Движението от км 62+500 до км 83+900 и в двете посоки се осъществява с повишено внимание, поради косене на тревни площи. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 14.07.2026 г.

АМ "Черно море": няма въведени ограничения.

АМ "Европа": няма въведени ограничения.

ІІI. ВЪВЕДЕНИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОСНОВНИТЕ ПЪТНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

Проходи:

- "Върбишки" - затворен за всички МПС. Срок: целогодишно;

- "Златишки" - затворен за всички МПС. Срок: целогодишно;

- "Пампорово" - затворен за всички МПС;

- "Котленски" - отворен за всички МПС;

- "Печинско" - отворен за всички МПС;

- "Превала" - отворен за всички МПС;

- "Предел" - отворен за всички МПС;

- "Приморски" - отворен за всички МПС;

- "Републиката" - отворен за всички МПС;

- "Ришки" - отворен за всички МПС;

- "Рожен" - отворен за всички МПС;

-"Троянски" - отворен за всички МПС;

- "Айтоски" - забранен за МПС над 12 т в участъка Ябълчево - Айтос.;

- "Вратник" - забранен за МПС над 10 т;

- "Дюлински" - забранен за МПС над 3,5 т;

- "Петрохан" - забранен за МПС над 12 т в двете посоки, както и тегленето на ремаркета, както и движението на МПС с дължина над 12 м;

- "Твърдишки" - забранен за МПС над 10 т;

- "Шипка" - забранено е движението на МПС, предназначени за превоз на товари с технически допустима максимална маса над 12 т от категория N3, както и тегленето на ремаркета и полуремаркета с технически допустима максимална маса над 10 т от категория О4. Срок до 31.03.2027 г.