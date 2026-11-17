Днес от 22:00 ч. до 23:59 часа са възможни затруднения при купуването на маршрутни карти

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Интензивен е трафикът на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) с Турция - "Капитан Андреево", на изход за товарни автомобили, съобщава Главна дирекция "Гранична полиция" на сайта си към 6:00 часа.

На ганицата с Румъния движението е нормално на всички преходи. Фериботните връзки, обслужващи граничните преходи Оряхово - Бекет и Свищов-Зимнич, временно не работят поради ниското ниво на река Дунав.

На границата с Гърция преминаването е нормално на всички преходи. През "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона.

През "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

На границите с Република Северна Македония и със Сърбия: трафикът е нормален на всички гранични пунктове.

Днес от 22:00 ч. до 23:59 часа са възможни затруднения при купуването на маршрутни карти, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

В този часови диапозон ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. Актуализацията няма да повлияе на купуването на е-винетки и на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона, допълниха от АПИ.

За избягване на риска от затруднения при покупката на маршрутни карти, Националното тол управление препоръчва на шофьорите, на които им предстои пътуване, да купят предварително необходимата им карта.

БТА припомня, че актуализация на системата беше направена в края на юли т.г.