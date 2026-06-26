Днес възстановяват движението по ремонтирани участъци на АМ „Тракия“ край Ямбол и София, докато ремонтите в Стара Загора продължават до 3 юли

237 Снимка: БТА

Очаква се днес да бъде пуснато движението по ремонтираните участъци на автомагистрала "Тракия" в областите София и Ямбол. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Около 9:00 ч. ще бъде възстановено движението и между 282-и и 287-и км в област Ямбол. В отсечката се ремонтираха фуги на съоръжение в платното за София и превозните средства преминаваха двупосочно в платното за Бургас.

Около 14:00 ч. днес ще бъде пуснато движението в платното за Бургас на автомагистрала "Тракия" на територията на Софийска област (между 33-и и 39-и км).

С възстановяването на движението в две платна ще се повиши безопасността и ще улесни пътуването на всички в най-натоварените летни месеци, казаха от АПИ.

Единственият участък от магистрала "Тракия", на който продължава да се работи, е в област Стара Загора. Там се ремонтира платното за София в отсечка с дължина от 21 км, между 208-и и 229-и км, като превозните средства преминават двупосочно в платното за Бургас. Очаква се движението по обновената отсечка да бъде пуснато до 3 юли.

В затворения участък попада и пътен възел "Стара Загора", като по него е ограничен трафикът в посока от Бургас към Стара Загора и от Димитровград към София. Пътуващите от Бургас за Стара Загора и Димитровград се отбиват от пътен възел "Нова Загора". За пътуващите от Димитровград в посока София движението се осъществява от I-5 Димитровград - Стара Загора.

От днес до неделя ще има временно ограничаването на тежкотоварните камиони над 12 т. по най-натоварените пътни направления по магистралите "Тракия" и "Струма", включително в района на пътен възел "Симитли", съобщиха още от АПИ. Мярката цели повишаване на безопасността и ограничаване на предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засиления трафик за почивните дни.

АПИ призовава шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Оттам подчертават, че аварийните ленти по автомагистралите не са за по-бързо придвижване при натоварен трафик.

Информация за състоянието на републиканските пътища

към 17:30 часа на 25.06.2026 г.

МЕТЕОРОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА:

През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°, в София - около 31°.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА МПС НАД 12 т ПО АМ "ТРАКИЯ" и АМ "СТРУМА"

За улеснение на пътуването през уикенда, за повишаване на безопасността и за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засиления трафик в дните петък, събота и неделя временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 т по най-натоварените пътни направления АМ "Тракия", по АМ "Струма" и по път I-1 в отсечката от п. в. "Симитли" (при 376-ти км) до п. в. "Кресна" на АМ "Струма" (402-ри км).

В петък - на 26 юни и 3 юли, ограничението ще е между 16 ч. и 23 ч. за пътуващите в посока Бургас.

В събота - на 27 юни и 4 юли, ограничението ще е от 8 ч. до 12 ч. за пътуващите в посока Бургас.

В неделя - на 28 юни и 5 юли, ограничението ще е от 15:30 ч. до 22 ч. за пътуващите в посока София.

По време на ограничението в пиковите дни и часове шофьорите на тежкотоварни камиони над 12 тона могат да ползват като алтернативно трасе Подбалканския път I-6, както и всички други участъци от републиканската пътна мрежа, спазвайки действащата за тях постоянна организация на движение.

Ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 т, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони и автомобили на пътноподдържащите фирми.

II. СЪСТОЯНИЕ НА АВТОМАГИСТРАЛИТЕ:

АМ "Тр акия":

Област София:

Затваряне на дясното платно /посока Бургас/ на АМ "Тракия" от км 33+882 до км 39+425, като движението се осъществява в двупосочно в лявото платно /посока София/ с две ленти посока София и една лента посока Бургас. Срок от 10:00 ч. на 21.06.2026 г. до 10:00 ч. на 30.06.2026 г.

Движението при Мухово от км 44+400 до км 46+480 в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. Срок до 31.12.2026 г.;

Движението в участъка от км 55+627 до км 55+600 посока София се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км/ч поради положена временна маркировка. Срок до 30.06.2026 г.;

Област Пазарджик:

Движението в участъка от км 55+627 до км 60+850 в посока София се осъществява с повишено внимание и с намаление на скоростта до 100 км/ч поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.06.2026 г.;

Област Стара Загора:

Движението в участъка от км 207+000 до км 229+000 посока София е ограничено за всички МПС поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Бургас. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.06.2026 г.;

Ограничено е движението за всички МПС на п.в. "Стара Загора" при км 208+181 посока София поради ремонтни дейности. Ограничен е изхода от АМ "Тракия" към Стара Загора и Димитровград, както и входа към АМ "Тракия" от Димитровград към София.

Движението се осъществява по обходени маршрути:

Бургас - Стара Загора: п.в. "Дядово" - Езеро - Нова Загора - Стара Загора

Бургас - Димитровград: п.в. "Дядово" - Езеро - Нова Загора - Стара Загора - Димитровград

Димитровград - София: Димитровград - Стара Загора - Чирпан. Срок до 27.06.2026 г.;

Движението в участъка от км 156+000 до км 208+000 посока Бургас се осъществява с повишено внимание и стесняване на едната лента за движение, поради ръчно косене на тревни площи. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.06.2026 г.;

Област Сливен:

Движение с повишено внимание от км 229+286 до км 273+354 в двете посоки поради почистване на канавки.Участъците са сигнализирани с пътни знаци. Срок до 26.06.2026 г.;

Движението в участъка от км 245+000 до км 273+000 посока София се осъществява с повишено внимание поради изсичане на храсти и млада гора. Ограничава се аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 26.06.2026 г;

Движението в участъка от км 245+000 до км 260+000 000 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради почистване на окопи. Ограничава се аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 26.06.2026 г;

Движението в участъка от км 235+296 до км 240+175 посока София се осъществява в една лента поради ремонтни дейности. Затворена е активната лента, като движението се осъществява в изпреварващата лента. Срок до 27.06.2026 г;

Област Ямбол:

Движението в участъка от км от 282+645 до км 287+870 посока София е ограничено поради ремонтни дейности на дилатационни фуги на мостово съоръжение. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Бургас. Срок до 27.06.2026 г;

Област Бургас:

Движението в участъка от км 342+100 до км 348+250 посока Бургас се осъществява с повишено внимание в активната и изпреварващата лента във връзка с обезопасяване на участък от пътното платно - аварийна лента при км 346+800 ляво. Скоростта е ограничена до 80 км/ч. Водачите да се движат с повишено внимание съобразена скорост. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 26.06.2026 г.

АМ "Хемус":

Област София:

Движението от км 1+240 до км 8+500 в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км/ч, а МПС над 12 т се движат само в аварийната лента, с цел повишаване на безопасността на движение през зимните месеци, поради незадоволителното състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.09.2026 г.;

Движението от км 22+700 до км 29+700 в посока Варна се ограничава до 100 км/ч., във връзка с извършено превантивно поддържане в участъка от км 22+700 до км 29+700 и положената временна маркировка. Срок 03.07.2026 г.

Движението от км 34+600 до км 34+100 посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на път I-1 при км 210+200. Ограничена е външната активна лента, като движението се извършва в активната и изпреварващата лента. Срок до 26.06.2026 г.;

Движението от км 39+372 до км 42+680 "Топли дол" в двете посоки се обособяват две ленти посока София - Варна и две ленти посока Варна - София. При необходимост и аварийни ситуации в лява тунелна тръба ще се обособява двупосочно движение в дясна тунелна тръба - една лента за посока София и една лента за посока Варна. Срок до 26.06.2026 г.

Област Ловеч:

Въведена е временна организация на движението с ограничителни елементи тип "Ню Джърси" в участъка от км 87+400 до км 87+675 в лявото платно. Срок до 12.12.2027 г.;

Движението в участъка п.в. "Боаза" - п.в. "Дерманци" от км 87+800 до км 98+150 е ограничено за МПС над 12,5 т. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 12.12.2027 г.;

Ограничава се движението поетапно в аварийната лента на лявото пътно платно (посока Варна - София) на АМ "Хемус" в участъка от км 88+900 до км 92+000 във връзка с извършване на дейности,по почистване на тротоарни блокове на съоръжения за периода от 08:00 до 18:00 часа за дните от 25.06.2026г. до 26.06.2026г.

Област Варна:

Движението в участъка п.в. "Летище" - надлез Игнатиево от км 418+900 до км 421+543 посока София е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 15.07.2026 г.

Движението в участъка п.в. Невша - п.в. Ветрино от км 375+800 до км 386+000, в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради извършване на дейности по механизирано изсичане и надробяване на храсти и машинно косене. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 26.06.2026 г.

Движението в участъка п.в. Ветрино - п.в. Повеляново, в двете посоки и пътни възли от км 375+800 до км 407+000 се осъществява с повишено внимание поради извършване на дейности по ръчно косене на тревни площи. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 26.06.2026 г.

Движението по АМ ,,Хемус" в участъка п. в. Невша- п. в. Ветрино от км 375+800 до км 386+000 в двете посоки и средна разделителна ивица, и пътни възли се осъществява с повишено внимание поради извършване на дейности по ръчно косене на тревни площи. Работният участък е сигнализиран с пътни знаци. Срок до: 01.07.2026г.

Област Шумен:

Движението в участъка от км 338+000 до км 350+000 се осъществява с повишено внимание поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 26.06.2026 г.;

Движението в участъка от км 350+000 до км 363+000 посока София е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.07.2026 г.

АМ "Струма":

Област София:

Движението в участъка от км 10+430 до км 10+200 посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откос при 10+300, ограничено е движението в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.12.2026 г.;

Област Перник:

Движението в участъка от км 12+450 до км 10+430 посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси, ограничено е движението в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.12.2026 г.

Движението в участъка от км 16+000 до км 18+000 в посока София се осъществява с повишено внимание поради аварийни дейности за почистване на откоси в часовия диапазон от 10:00 до 16:00 часа. Затворена за движение е външната активна лента, като движението се осъществява в изпреварващата и активната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.12.2026 г.;

Област Кюстендил:

Движението в участъка от км 37+098 до км 56+170 в двете посоки се осъществява в една лента поради косене на тревни площи в средна разделителна ивица. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 26.06.2026 г.

Движение с повишено внимание. С цел извършване на ремонт на компрометирани дилатационни фуги на съоръжение при км 78+474 на АМ Струма ЛОТ 2 движението на МПС в посока София- Благоевград ще се осъществява както следва

За периода от 08.00ч. на 25.06.2026г. до 08.00ч. на 26.06.2026г.поради извършване на ремонт на компрометираните дилатационни фуги на съоръжението ,съответно при км 78+474 и км 78+676 дясно платно движението на МПС в посока София-Благоевград в участъка ще се осъществява в изпреварващата/вътрешна/лента за движение при затворени активна и аварийна лента.

Област Благоевград:

Движението в участъка п.в. "Струмяни" - Сандански от км 138+000 до км 141+000 се осъществява с повишено внимание в двете посоки поради почистване на облицовъчни окопи. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.06.2026 г.;

Движение в участъка п.в. "Сандански" - п.в. "Ново Делчево" от км 148+000 до км 152+000 се осъществява с повишено внимание в двете посоки поради косене и храстене. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.06.2026 г.

АМ "Марица":

Област Стара Загора:

Движението в участъка от км 19+000 до км 16+000 посока Пловдив е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в платното в посока ГКПП "Капитан Андреево". Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 26.06.2026 г.;

Движението в участъка от км 0+000 до км 19+800 в двете посоки се осъществява с повишено внимание и стесняване на едната лента за движение поради ръчно косене в средна разделителна ивица и банкет. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 26.06.2026 г.

Област Хасково:

Движението по АМ "Марица" от км 26+600 до км 32+350 посока София се осъществява в изпреварващата пътна лента поради ремонт на компрометирана дилатационна фуга. Участъка е сигнализиран с пътни знаци и е въведено поетапно ограничение на скоростта до 50 км/ч. Срок до 30.09.2026 г.;

Движението при км 111+252 посока ГКПП "Капитан Андреево" се осъществява в изпреварващата лента поради ремонт на компрометирана дилатационна фуга в активната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.09.2026 г.

АМ "Черно море": няма въведени ограничения.

АМ "Европа": няма въведени ограничения.

ІІI. ВЪВЕДЕНИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОСНОВНИТЕ ПЪТНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

Проходи:

- "Върбишки" - затворен за всички МПС. Срок: целогодишно;

- "Златишки" - затворен за всички МПС. Срок: целогодишно;

- "Пампорово" - затворен за всички МПС;

- "Котленски" - отворен за всички МПС;

- "Печинско" - отворен за всички МПС.

- "Превала" - отворен за всички МПС.

- "Предел" - отворен за всички МПС

- "Приморски" - отворен за всички МПС.

- "Републиката" - отворен за всички МПС;

- "Ришки" - отворен за всички МПС;

- "Рожен" - отворен за всички МПС;

- "Айтоски" - забранен за МПС над 12 т в участъка Ябълчево - Айтос.;

- "Вратник" - отворен за всички МПС;

-"Троянски" - отворен за всички МПС, като движението се осъществява с пропускателен режим през 30 мин.

- "Дюлински" - забранен за МПС над 3,5 т;

- "Петрохан" - забранен за МПС над 12 т в двете посоки, както и тегленето на ремаркета, както и движението на МПС с дължина над 12 м;

- "Твърдишки" - забранен за МПС над 10 т;

- "Шипка" - забранено е движението на МПС, предназначени за превоз на товари с технически допустима максимална маса над 12 т от категория N3, както и тегленето на ремаркета и полуремаркета с технически допустима максимална маса над 10 т от категория О4. Срок до 31.03.2027 г.

IV. СЪСТОЯНИЕ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА:

ОГРАНИЧЕНИЯ В ДВИЖЕНИЕТО НА МПС ПО ПЪРВОКЛАСНАТА ПЪТНА МРЕЖА:

- път I-1 /Е79/ Граница Румъния - о.п. Видин - Димово - Ружинци - Белотинци - о.п. Монтана - о.п. Враца - Мездра - Ботевград - Горни Богров - о. п. София - Даскалово - о.п. Дупница - о.п. Благоевград - о.п. Симитли - Кресна - Кулата - граница Гърция: