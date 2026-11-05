Пътна обстановка, състояние на трафика към граничните пунктове
На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи
Трафикът е нормален на всички гранични преходи и контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) със съседните държави, съобщават от Главна дирекция "Гранична полиция" - МВР, на сайта на ведомството. Информацията е към 6:00 часа тази сутрин.
На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. Фериботните връзки, обслужващи граничните преходи Оряхово - Бекет и Свищов - Зимнич, временно са преустановили работа поради ниското ниво на река Дунав.
На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През преходите "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През преходите "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.
На границите с Турция, с Република Северна Македония и със Сърбия трафикът също е нормален на всички ГКПП.