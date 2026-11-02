При 11 катастрофи за денонощие са ранени 17 души, а жертвите по пътищата от началото на годината са с 41 повече спрямо 2025 г

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Седемнадесет души са били ранени при 11 пътнотранспортни произшествия (ПТП) в страната през изминалото денонощие, съобщиха от Министерството на вътрешните работи (МВР) на сайта на ведомството.

През изминалото денонощие е получена информация за един допълнително починал участник в движението в резултат на ПТП, настъпило през предходен период, допълват от МВР.

В София са настъпили 26 леки пътни инцидента. Няма регистрирани тежки катастрофи.

От началото на годината произшествията са 5783, при които има 413 загинали и 7166 ранени.

При сравнение с реалните данни за загиналите за същия период на 2025 г се отчитат с 41 повече загинали тази година.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи и контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) със съседните държави, съобщават от Главна дирекция "Гранична полиция" - МВР, на сайта на ведомството. Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. Фериботните връзки, обслужващи граничните преходи Оряхово - Бекет и Свищов-Зимнич, временно са преустановили работа поради ниското ниво на река Дунав.

На границата с Гърция трафикът също е нормален на всички гранични преходи. През преходите "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През преходите "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

На границите с Турция, с Република Северна Македония и със Сърбия трафикът също е нормален на всички ГКПП.