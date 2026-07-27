Снимка: iStock by Getty Images
Пътна обстановка: Шестима души са загинали при катастрофи през изминалото денонощие
В София са регистрирани едно тежко и 13 леки пътнотранспортни произшествия
1 424 Снимка: iStock by Getty Images
Шестима души са загинали, а 39-ма са ранени при станалите 28 тежки пътни произшествия през изминалото денонощие, съобщават от МВР на сайта на ведомството.
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В София са регистрирани едно тежко и 13 леки пътнотранспортни произшествия (ПТП), пострадал е един човек.
От началото на месеца при ПТП са загинали 46 души, а от началото на годината - 254-ма. Ранените са съответно 764-ма и 4525-ма.
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