Пътна обстановка: Трафикът на всички гранични пунктове е нормален
Трафикът по граничните пунктове е нормален, но фериботните връзки между Оряхово и Бекет, Свищов и Зимнич остават спрени заради нивото на Дунав
Нормален е трафикът на всички гранични преходи и пунктове, съобщиха от "Гранична полиция" по данни от 6:00 часа тази сутрин.
На границата с Румъния движението е нормално. От "Гранична полиция" припомнят, че фериботните връзки, обслужващи граничните преходи Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич, временно са преустановили работа поради ниското ниво на река Дунав.
Трафикът е нормален и на всички гранични преходи с Гърция. През преходите "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През преходите "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.
Нормално е движението и на всички гранични пунктове с Турция, с Република Северна Македония и със Сърбия.