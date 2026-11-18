Пътна обстановка в страната, натовареност на граничните преходи
Движението по всички гранични пунктове е нормално, но фериботите между Оряхово и Бекет, Свищов и Зимнич не работят заради ниския Дунав
Нормално се осъществява движението по граничните преходи и граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП). Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция "Гранична полиция". Информацията за движението по границите е към 6:00 часа.
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Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Румъния. Фериботните връзки, обслужващи граничните преходи "Оряхово-Бекет" и "Свищов-Зимнич", временно са преустановили работа поради ниското ниво на река Дунав.
На всички гранични преходи с Гърция трафикът също е нормален. През преходите "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През преходите "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.
Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Турция, Сърбия и Република Северна Македония.