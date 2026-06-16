Според съдебен иск, проверките на Пентагона блокират изграждането на вятърни паркове и застрашават работни места

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Девет компании за възобновяема енергия завеждат дело срещу американската армия, защото според тях проверките за национална сигурност на нови вятърни паркове на частни земи са ефективно замразени от месеци, съобщава Асошиейтед Прес.

В съдебния иск срещу Пентагона и министъра на отбраната Пит Хегсет се твърди, че застоят застрашава инвестиции на стойност 47 млрд. долара и хиляди работни места в 21 щата, посочва медията.

Пентагонът се е намесил в прегледите на вятърните паркове, за да определи дали те пречат на военните операции, обяснява Bloomberg: "Министерството на отбраната на практика е спряло да взема решения по вятърни проекти, които да бъдат изпратени на Федералната авиационна администрация, която трябва да издаде собствено решение, преди проектите да могат да продължат, според съдебния иск."

Групите за възобновяема енергия твърдят, че този процес преди това е бил "провеждан навременно", добавя медията.

 

 

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