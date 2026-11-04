При 12 тежки катастрофи за денонощие са ранени 13 души, а годишната смъртност по пътищата надвишава миналогодишната с 41 жертви

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Общо 13 души са ранени при 12 пътнотранспортни произшествия през изминалото денонощие в страната, съобщават от Министерството на вътрешните работи на сайта си.

В София са регистрирани една тежка и 45 леки катастрофи, при които има един ранен.

От началото на месеца пътните инциденти са 52, при които има трима загинали и 67 ранени. От началото на годината са настъпили 5826 произшествия, при които загиналите са 417 души, а ранените - 7217.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г., се отчитат 41 повече загинали участници в движението по пътищата т.г.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи и гранични контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) в страната, съобщиха от Главна дирекция "Гранична полиция" към 6:00 ч.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. Фериботните връзки, обслужващи граничните преходи Оряхово - Бекет и Свищов-Зимнич, временно са преустановили работа поради ниското ниво на река Дунав.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи.

През преходите "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През преходите "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

На границата с Турция, със Сърбия и с Република Северна Македония трафикът също е нормален на всички ГКПП.