За денонощието няма жертви при 13 катастрофи, но загиналите по пътищата от началото на годината са с 50 повече спрямо 2025 г.

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През последното денонощие в страната са регистрирани 13 пътнотранспортни произшествия с 14 ранени, съобщи МВР на сайта си. При пътните инциденти няма загинали.

В София са станали 28 леки катастрофи и една тежка, при които няма пострадали.

От началото на месеца в катастрофи живота си са загубили 21 души, а 285 са ранени. От началото на годината загиналите при пътни инциденти са 435-ма, а пострадалите 7438.

При сравнение с реалните данни за загиналите 385 през същия период на 2025 г. се отчитат 50 повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи и гранични контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) в страната, съобщиха от Главна дирекция "Гранична полиция" по данни към 6:00 ч.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. Фериботните връзки, обслужващи граничните преходи "Оряхово - Бекет" и "Свищов-Зимнич", временно не работят заради ниското ниво на река Дунав.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През преходите "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През преходите "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

На границата с Турция, със Сърбия и с Република Северна Македония трафикът също е нормален на всички ГКПП, допълват от "Гранична полиция"