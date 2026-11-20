При 18 катастрофи за денонощие са ранени 21 души, а жертвите по пътищата от началото на годината са с 54 повече спрямо 2025 г.

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Общо 21 души са ранени при 18 катастрофи през изминалото денонощие, съобщиха от Министерството на вътрешните работи на сайта си.

Четирима души са пострадали при три тежки и 32 леки произшествия в София.

От началото на месеца в страната са загинали 31 души, а 429 са ранени при 303 катастрофи, сочат данните на МВР. От началото на годината при 6081 пътни инцидента 447 души са загубили живота си, а 7584 са ранени. При сравнение с данни за 393 загинали през същия период на 2025 г., се отчитат 54 повече загинали участници в движението по пътищата през тази година.

Нормално е движението на всички гранични преходи и контролно-пропускателни пунктове (ГКПП), съобщиха на сайта си от Главна дирекция "Гранична полиция". Данните са към 6:00 часа тази сутрин.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Румъния. Фериботната платформа Свищов - Зимнич не работи заради ниското ниво на река Дунав.

На всички гранични преходи с Гърция трафикът също е нормален. През преходите "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През преходите "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Турция, Сърбия и Република Северна Македония.