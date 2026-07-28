По пътищата: 25 тежки катастрофи са станали в страната през последното денонощие, няма загинали
При сравнение с реалните данни за загиналите (231) през същия период на 2025 г., се отчитат 33 -ма повече загинали участници в движението през 2026г.
Общо 25 тежки катастрофи са станали в страната през последното денонощие, няма загинали, ранени са 33-ма души, съобщи на сайта си Министерството на вътрешните работи (МВР).
Още по темата
В София са регистрирани четири тежки и 27 леки пътнотранспортни произшествия. Пострадали са седем души.
От началото на месеца при катастрофи в страната са загинали 46 души, а от началото на годината 264. Ранените при пътни инциденти този месец са 804, а от началото на годината 4565.
При сравнение с реалните данни за загиналите (231) през същия период на 2025 г., се отчитат 33 -ма повече загинали участници в движението през 2026г., допълват от МВР.