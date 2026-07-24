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През изминалото денонощие на територията на страната са регистрирани 29 катастрофи, при които са загинали двама души, а 32-ма са ранени, съобщиха от МВР.

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В София са се случили четири тежки и 34 леки пътни произшествия. Четирима души са ранени, от които един е с опасност за живота.

От началото на годината 252 души са починали при пътни инциденти в страната, което е с 27 повече в сравнение със същия период за миналата година.

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