Двама загинаха и 39 бяха ранени при 30 катастрофи за денонощие, като жертвите от началото на годината са с 41 повече спрямо 2025 г.

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Двама души са загинали, а 39 са пострадали при 30 пътнотранспортни произшествия (ПТП) в страната през изминалото денонощие, съобщиха от Министерството на вътрешните работи (МВР) на сайта си.

В София са регистрирани 30 леки катастрофи, няма пострадали и тежки пътни инциденти.

От началото на месеца произшествията са 40, при които загиналите са трима, а ранените 55. От началото на годината катастрофите са 5813, а загиналите и пострадалите в тях съответно 416 и 7205.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г. се отчитат 41 повече загинали тази година.

Шофьор е загинал при катастрофа на главен път в района на село Телиш. Инцидентът е станал преди 18:00 часа вчера, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Плевен Мариана Цветкова.

По първоначална информация 70-годишният водач на лек автомобил, движещ се към Плевен, е навлязъл в насрещната лента и се е ударил в тежкотоварен камион, управляван от 62-годишен. В резултат на силния сблъсък шофьорът на леката кола е загинал на място.

Към местопроизшествието незабавно са изпратени екипи на полицията, пожарната и спешна помощ.

По информация от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" временно е ограничено движението и в двете посоки по път I-3 в района на разклона за Телиш, в посока Плевен. Обходният маршрут е през Садовец - Крушовица - Долни Дъбник и обратно.