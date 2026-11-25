Трафикът през всички гранични пунктове е нормален, а фериботната връзка Свищов и Зимнич временно не работи към шест часа

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Нормално се осъществява движението на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) и граничните преходи в страната. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция "Гранична полиция". Информацията за движението по границите е към 6:00 часа.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Румъния. Фериботната платформа "Свищов-Зимнич" временно не работи.

На всички гранични преходи с Гърция трафикът също е нормален. През преходите "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През преходите "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Турция, Сърбия и Република Северна Македония.

Един човек е загинал, а осем души са ранени при девет пътнотранспортни произшествия през изминалото денонощие в страната, съобщиха от Министерството на вътрешните работи на сайта си.

В София са регистрирани 46 леки произшествия, няма пострадали и ранени.

От началото на месеца в страната са загинали 37 души, а 503 са ранени при 371 катастрофи. От началото на годината 452 души са загубили живота си, а 7658 са ранени при при 6150 пътни инцидента. При сравнение с данните за същия период на 2025 г., тази година се отчитат 50 загинали участници в движението повече.