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Условията за туризъм в планините са много добри, казаха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст. Времето е ясно и слънчево, слаб вятър има в най-високите части на планината.

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Заради топлото време от ПСС съветват туристите да носят достатъчно течности, да имат шапка и да използват слънцезащитни продукти. Във високите части на планините слънцето е много силно и това изисква повече внимание, отбелязаха от ПСС.

Времето ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в източните райони - и умерен, източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31° и 36 градуса, за София - около 31 градуса, пише в прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология .

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