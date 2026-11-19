Положителните и отрицателните страни на климатичната политика
Разходите за предприемане на предпазни мерки срещу последиците от климатичните промени не били непосилно скъпи
Мартин Уолф, главен икономически коментатор във вестник "Файненшъл Таймс", пише за напредъка в намаляването на разходите за слънчева енергия, батерии и вятърна енергия, както и за ускорената електрификация.
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Той обаче отбелязва: "Лошата новина е, че това не е било достатъчно, за да се ограничи вероятното повишение на температурите до безопасни нива."
Авторът се позовава на лекция на Адейр Търнър, председател на Комисията за енергиен преход, в която той отбелязва, че разходите за предприемане на предпазни мерки срещу последиците от климатичните промени не са "непосилно" скъпи.
Уолф заключава, че напредъкът в борбата с климатичните промени "трябва да бъде ускорен".