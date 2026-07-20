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Силен порой предизвика внезапно наводнение в планинското градче Бущени в долината Прахова, Централна Румъния вчера следобед, съобщи румънското издание "Румъния инсайдър". Водата отнесе коли, камъни и отпадъци по улиците и временно блокира движението по натоварения национален път DN1. Екипи на спешна помощ спасиха няколко души, които бяха блокирани от водата, а десетки къщи бяха наводнени.

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Според Главния инспекторат за извънредни ситуации 33-годишна жена е била застигната от внезапното наводнение на входа на Бущени откъм планинския курорт Синая. Първоначално ѝ е помогнал случаен минувач, след което жената е била поета от екип на спешна медицинска помощ и е била транспортирана в болница.

По думите на ръководителя на Департамента за извънредни ситуации на Румъния Раед Арафат пострадалата жена е получила счупвания на долните крайници, но е била в съзнание, съобщава News.ro, цитиран от "Румъния инсайдър". Той каза, че властите нямат данни за изчезнали или загинали хора.

Спасителните екипи са евакуирали още един човек от наводнен дом, спасили са двама мъже, блокирани в кола, и са преместили друг жител на безопасно място, докато екипите са обхождали домовете по улица "Либертатя", за да търсят хора, които имат нужда от помощ или евакуация.

Около 17:00 ч. водата е започнала да се оттича и пожарникарите са започнали да изпомпват вода от около 22 наводнени домакинства. Властите са подсилили действията с допълнителен персонал, пожарни коли, водни помпи и линейки.

Съобщава се, че наводнението е засегнало около 30 автомобила на междуградския път. Двама души, блокирани в един автомобил, са били спасени от пожарникари, а други 10 са успели да се евакуират сами.

Наводнението в Бущени е част от по-широка вълна на лошо време, която засегна 29 населени места в 16 окръга и Букурещ, където властите издадоха червен код за бури вчера следобед. В цялата страна екипите на спешна помощ са отстранили вода от 24 къщи, 34 двора, 36 мазета и 23 улици, разчистили са 123 паднали дървета и пет повредени електрически стълба и са реагирали на щети по 88 автомобила.

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Движението по няколко национални пътища, включително DN1 в окръг Прахова, беше временно затруднено, а железопътният трафик край Волунтари, близо до Букурещ, също беше за кратко засегнат от бурята.

Миналото лято буря с много силни ветрове удари популярния планински град Синая, също в долината Прахова, като нанесе сериозни щети, рани най-малко 16 души и наруши транспорта и местната инфраструктура, припомня "Румъния инсайдър". Исторически обекти в града също бяха засегнати.

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