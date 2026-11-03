Циклонът Мурасу донесе проливни дъждове в Андхра Прадеш, евакуации и прекъсвания дни след смъртоносната буря Арнаб

230 Снимка: БТА

В Източна Индия днес имаше проливни дъждове, след като вторият циклон, който засегна района в рамките на една седмица, доведе до евакуацията на хиляди местни жители, предаде Асошиейтед прес.

Циклонът "Мурасу" достигна тази сутрин до сушата, близо до град Онгoле в окръг Пракасам, в индийския щат Андхра Прадеш, с максимална постоянна скорост на вятъра от 100-110 кмилометра в час, съобщи Индийската метеорологична служба. Метеоролозите прогнозират силни дъждове в продължение на още няколко часа, докато циклонът не отслабне.

Преди началото на бурята местните власти затвориха училищата и спряха движението на влаковете, отменени бяха и някои полети в уязвимите райони. Хиляди хора бяха евакуирани.

Властите предупредиха, че дъждовете могат да причинят наводнения в по-ниските райони и да нарушат нормалния ритъм на ежедневието. По крайбрежието е възможно да се образува бурен прилив с височина до 1,5 метра, съобщи Индийската метеорологична служба.

Бурята се е формирала над Бенгалския залив, където топлите води са причина за образуването на някои от най-смъртоносните циклони, които са връхлитали досега Източна Индия, Бангладеш и Мианма.

Циклонът "Арнаб" опустоши части от индийския щат Андхра Прадеш миналата седмица, като отне живота на най-малко 5 души, нанесе щети на домове и инфраструктура и наводни около 200 000 акра земеделски земи.