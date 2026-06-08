Температурите ще бъдат около 30 градуса до четвъртък, а после ще се понижат

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До края на днешния ден ще бъде слънчево, но с развитие на купеста облачност, като около планините и в североизточните райони на места ще превали и прегърми. Температурите в страната ще са от 27 до 32 градуса.

До към полунощ и в планините на югозапад преваляванията с гръмотевици ще спрат и над страната ще се установи ясно и почти тихо време. Минималните температури утре ще бъдат от 12 до 17 градуса в повечето места.

През деня ще бъде слънчево, с развитие на купеста облачност, а краткотрайни валежи и гръмотевици ще има около планините и на места в Североизточна България. Температурите ще са от 27 до 31-32 градуса, малко по-ниски по брега на морето.

На континента за най-топло място се състезават гръцката и испанската столици, като все пак Мадрид ще спечели с градус-два, там дневната температура ще достигна около 35 градуса. Доста по-хладно е в западните части на континента, а на нормални за това време на годината температури ще се радват в някои централни части, както и на североизток.

У нас в следващите няколко дни температурите ще останат в комфортни стойности около и малко под 30 градуса, но ще има и краткотрайни превалявания. В сряда краткотрайни валежи ще има в планините на Западна България. В низините вероятността за превалявания е малка: Ще бъде слънчево, с развитие на незначителна купеста облачност. Температурите остават без промяна.

В четвъртък, с усилване на вятъра от северозапад в страната ще нахлува по-хладен въздух. Атмосферата ще бъде по-неустойчива в часовете след обяд и привечер и на повече места на запад и север ще превали и прегърми. Температурите в западните райони ще се понижат, докато на изток все още ще са до около 30.

В петък ще бъде по-хладно, с дневни температури от около 21 до 27 градуса в повечето места. Валежи и гръмотевици, както и вероятност за локални градушки ще има над южните и североизточни райони, както и по Черноморието. Частично неустойчиво ще остава и през почивните дни. В низините ще бъде ветровито, с умерен и силен вятър от запад-северозапад.