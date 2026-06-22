WWF България предупреждава за повишен риск от горски пожари до ноември заради климатичните промени, като над 95% са причинени от човешка небрежност

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До ноември във всички области на страната има повишен риск от горски пожари, предупредиха от WWF България. Заради изменението на климата, което води до все по-високи средни температури и по-интензивно засушаване, тенденцията е пожароопасният сезон да започва все по-рано и да трае все по-дълго, дори извън рамките на традиционния летен период, допълниха от природозащитната организация.

През последните три десетилетия размерът на засегнатите от пожари площи рязко се е увеличил. Резултатът е загуба на ресурси, биологично разнообразие и намалена роля на горите като вододайни, противоерозионни и противосвлачищни зони. Пожарите засягат и имущество, както и човешки животи, коментираха от WWF.

Гората може да пламне и от изхвърлени сред природата счупени стъкла или пластмасови бутилки с течност, които действат като лупа, каза Костадин Вълчев, старши експерт "Гори" в организацията. Нагретият ауспух на работеща кола също може да подпали сухи треви, каза още Вълчев.

Причина за над 95% от горските пожари е човешката намеса, затова е важно всеки от нас да познава основните рискове, подчертаха от WWF България. От природозащитната организация отново напомниха какво не трябва да правим, когато сме сред природата – не трябва да се пали огън на открито през пожароопасния сезон, забранено е паленето и на стърнища. Не трябва да се изхвърлят фасове и кибритени клечки в горски и тревисти местности, включително през прозорците на автомобили. Не оставяйте стъклени и пластмасови бутилки в гората или в полето – те могат да имат ефект на лупа и да възпламенят сухи треви, съветват от WWF. Експертите обръщат внимание и на това, че децата не трябва да имат достъп до запалки и кибрити.

Природозащитната организация следи данните на Европейска информационна система за горски пожари (EFFIS).

Определеният от министъра на околната среда и водите край на пожароопасния сезон за всички защитени територии е 31 октомври. На повечето места сезонът с повишен риск от пожари беше определен още в началото на април със заповеди на областните управители, но в някои области, като Бургас, Смолян, Стара Загора – още през март, казаха от WWF.

Преди дни и земеделският министър обсъди темата и с директорите на шестте държавни горски предприятия.

За увеличения риск от пожари предупредиха и от Главна дирекция (ГД) "Пожарна безопасност и защита на населението" (ПБЗН) с пост в официалната си фейсбук страница. От ГДПБЗН призоваха хората да бъдат отговорни и да пазят горите и природата.