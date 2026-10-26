При 12 катастрофи през изминалото денонощие са пострадали 20 души
За денонощие 12 катастрофи са ранили 20 души без жертви, а годишната пътна статистика вече отчита 405 загинали и 7045 пострадали
През изминалото денонощие са станали 12 катастрофи, при които са ранени 20 души, загинали няма. Това посочват от МВР на сайта си.
В София са регистрирани три тежки и 13 леки пътнотранспортни произшествия, при които са ранени четирима души.
От началото на месеца има 521 тежки катастрофи с 40 загинали и 643 пострадали. От началото на годината са станали 5683 тежки инцидента на пътя, при които живота си са загубили 405 души, а 7045 са ранени.