От началото на месеца инцидентите и жертвите нарастват спрямо 2025 г

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При катастрофи в страната през последното денонощие са загинали двама души, а 28 са пострадали, съобщиха от МВР на сайта си.

В София са регистрирани 17 леки пътнотранспортни произшествия и едно тежко. При тях няма загинали, един човек е пострадал.

От началото на месеца в страната са станали 160 катастрофи, при които са загинали седем души, а 216 са ранени.

При сравнение с данните за загиналите - 156, през същия период на 2025 г., през тази година са регистрирани с 21 повече загинали участници в движението.

Информация за състоянието на републиканските пътища

към 17:30 часа на 07.06.2026 г.

МЕТЕОРОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА:

До полунощ валежите навсякъде ще спрат, а облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно ясно време. След полунощ главно над източните райони ще се образува ниска слоеста облачност или мъгла. Ще бъде почти тихо. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, в източните и планинските райони придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26° и 31°, по Черноморието - 21°-23°, а в София около 27°.

II. СЪСТОЯНИЕ НА АВТОМАГИСТРАЛИТЕ:

АМ "Тр акия":

Област София:

Движението при Мухово от км 44+400 до км 46+480 в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. Срок до 31.12.2026 г.;

Област Пазарджик:

Движението в участъка от км 66+750 до км 80+050 посока Бургас се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км/ч поради неравности. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до отстраняването им.

Движението в участъка от км 67+950 до км 80+250 посока София се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км/ч поради неравности. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до отстраняването им.

Област Стара Загора:

Движението от км 156+000 до км 208+000 посока София се осъществява с повишено внимание и стесняване на едната лента за движение поради ръчно и машинно косене на тревни площи. Водачите на МПС да се движат със съобразена скорост съгласно създадената организация на движение. Трафикът е сигнализиран с временна сигнализация и пътни знаци. Срок до 12.06.2026 г.;

Движението от км 208+000 до км 229+000 посока София се осъществява с повишено внимание поради машинно косене на тревни площи. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 12.06.2026 г.;

Движението в участъка от км 218+000 до км 229+000 посока Бургас е ограничено за всички МПС поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в платното посока София. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.06.2026 г.

Област Сливен:

Движение с повишено внимание от км 229+286 до км 273+354 в двете посоки поради почистване на канавки.Участъците са сигнализирани с пътни знаци. Срок до 08.06.2026 г.;

Област Ямбол:

Движението в участък от км 272+590 до км 277+670 се осъществява двупосочно в едно платно посока Бургас поради ремонтни дейности на дилатационни фуги на мостови съоръжения. На ПВ "Ямбол" ограничава се движението на пътна връзка Ямбол - София. Движението в участъка се регулира с пътни знаци. Срок до 09.06.2026 г.;

Движението в участъка от км от 282+000 до км 287+000 посока Бургас се ограничава поради ремонтни дейности на дилатационни фуги на мостово съоръжение. Движението се осъществява двупосочно в платното посока София. Срок до 09.06.2026 г;

Област Бургас:

Движението в участъка от км 342+100 до км 348+250 посока Бургас се осъществява с повишено внимание в активната и изпреварващата лента във връзка с обезопасяване на участък от пътното платно - аварийна лента при км 346+800 ляво. Скоростта е ограничена до 80 км/ч. Водачите да се движат с повишено внимание съобразена скорост. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 08.06.2026 г.

АМ "Хемус":

Област София:

Движението от км 1+240 до км 8+500 в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км/ч, а МПС над 12 т се движат само в аварийната лента, с цел повишаване на безопасността на движение през зимните месеци, поради незадоволителното състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.09.2026 г.;

Движението в участъка от км 23+000 до км 32+000 посока Варна е ограничено за всички МПС поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в платното София. При необходимост и за улеснение на движението при интензивен трафик ще се организира реверсивно движение в района на отсечката в ремонт

• от 12 ч. в петък до 12 ч. в неделя ще се обособяват по две ленти в посока Варна и една за София,

• от 12 ч. в неделя до 12 ч. в петък ще се обособяват две ленти за София и една за Варна. Срок до 30.06.2026 г.

Движението от км 34+600 до км 34+100 посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на път I-1 при км 210+200. Ограничена е външната активна лента, като движението се извършва в активната и изпреварващата лента. Срок до 12.06.2026 г.;

Движението от км 39+372 до км 42+680 "Топли дол" в двете посоки се обособяват две ленти посока София - Варна и две ленти посока Варна - София. При необходимост и аварийни ситуации в лява тунелна тръба ще се обособява двупосочно движение в дясна тунелна тръба - една лента за посока София и една лента за посока Варна. Срок до 12.06.2026 г.

Област Ловеч:

Въведена е временна организация на движението с ограничителни елементи тип "Ню Джърси" в участъка от км 87+400 до км 87+675 в лявото платно. Срок до 12.12.2027 г.;

Движението в участъка п.в. "Боаза" - п.в. "Дерманци" от км 87+800 до км 98+150 е ограничено за МПС над 12,5 т. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 12.12.2027 г.;

Област Варна:

Движението в участъка п.в. "Летище" - надлез Игнатиево от км 418+900 до км 421+543 посока София е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 15.07.2026 г.

Област Шумен:

Движението в посока София от км 350+000 до км 363+000 е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.07.2026 г.

АМ "Струма":

Област София:

Движението в участъка от км 10+430 до км 10+200 посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откос при 10+300, ограничено е движението в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 12.06.2026 г.;

Област Перник:

Във връзка с облекчаване на натоварения трафик по АМ Струма при вход към кръгово кръстовище в посока София - Перник се въвежда временна организация на движение на ПВ "Даскалово" на АМ "Струма", както следва:

- Входът от гр.София по АМ "Струма" към път I-6 Перник - Кюстендил се организира през дясна външна лента на кръговото на п.в. "Даскалово" към дясна лента на път I-6 Перник - Кюстендил. За изход към път I-1(за с.Драгичево) да се обособи лява лента с зона за изчакване и знаци Б2 и Г1. Двете ленти да се отделят с физическа преграда (конуси/бализи).

- Входът от гр.София и от гр.Дупница по I-1 Владая - Драгичево се организира през средна лента на кръговото на ПВ "Даскалово" към лява лента на път I-6 Перник - Кюстендил в часовия диапазон от 16:00 ч. до 20:30 ч. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 12.06.2026 г.

Движението в участъка от км 12+450 до км 10+430 посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси, ограничено е движението в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 10.06.2026 г.

Движението в участъка от км 16+000 до км 18+000 в посока София се осъществява с повишено внимание поради аварийни дейности за почистване на откоси в часовия диапазон от 10:00 до 16:00 часа. Затворена за движение е външната активна лента, като движението се осъществява в изпреварващата и активната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.12.2026 г.;

Област Благоевград:

Движението в участъка от км 97+500 до км 104+300 посока София е ограничено поради констатирано свлачище при км 103+300. Движението се пренасочва по обходен маршрут:

- от АМ "Струма" на км 104+300 по пътна връзка с път I-1 "София - Кулата" до п.в. "Благоевград Юг" и ограничение на скоростта до началото на обходния маршрут до 70 км/ч. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост съгласно създадената организация на движение. Срок до 20:00 ч на 08.06.2026 г.;

Движение с повишено внимание от км 152+000 до км 156+000 и в двете посоки поради косене и храстене. Движението се регулира от пътни знаци. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съгласно създадената организация за движение. Срок до 12.06.2026 г.

АМ "Марица":

Област Хасково:

Движението по АМ "Марица" от км 27+000 до км 29+200 дясно платно посока ГКПП "Капитан Андреево" се осъществява в изпреварващата пътна лента поради ремонт на компрометирана дилатационна фуга. Участъка е сигнализиран с пътни знаци и е въведено поетапно ограничение на скоростта до 50 км/ч. Срок до 12.06.2026 г.

АМ "Черно море": няма въведени ограничения.

АМ "Европа": няма въведени ограничения.

ІІI. ВЪВЕДЕНИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОСНОВНИТЕ ПЪТНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

Проходи:

- "Върбишки" - затворен за всички МПС. Срок: целогодишно;

- "Златишки" - затворен за всички МПС. Срок: целогодишно;

- "Пампорово" - затворен за всички МПС;

- "Котленски" - отворен за всички МПС;

- "Печинско" - отворен за всички МПС.

- "Превала" - отворен за всички МПС.

- "Предел" - отворен за всички МПС

- "Приморски" - отворен за всички МПС.

- "Републиката" - отворен за всички МПС;

- "Ришки" - отворен за всички МПС;

- "Рожен" - отворен за всички МПС;

- "Айтоски" - забранен за МПС над 12 т в участъка Ябълчево - Айтос.;

- "Вратник" - отворен за всички МПС;

-"Троянски" - отворен за всички МПС, като движението се осъществява с пропускателен режим през 30 мин.

- "Дюлински" - забранен за МПС над 3,5 т;

- "Петрохан" - забранен за МПС над 12 т в двете посоки, както и тегленето на ремаркета, както и движението на МПС с дължина над 12 м;

- "Твърдишки" - забранен за МПС над 10 т;

- "Шипка" - забранено е движението на МПС, предназначени за превоз на товари с технически допустима максимална маса над 12 т от категория N3, както и тегленето на ремаркета и полуремаркета с технически допустима максимална маса над 10 т от категория О4. Срок до 31.03.2027 г.