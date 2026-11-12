Единадесет тежки катастрофи са ранили 14 души за денонощие без жертви, а годишният брой загинали е с 50 по висок

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При катастрофи в страната за последното денонощие са пострадали 14 души. Това съобщиха от МВР на сайта си. Тежките пътни инциденти са 11, няма загинали.

В София са регистрирани 36 леки катастрофи, без пострадали и загинали.

От началото на месеца при 179 тежки пътнотранспортни произшествия има 21 загинали и 272 ранени.

От началото на годината 435 души са загинали и 7425 са пострадали при 5955 катастрофи в страната. В сравнение със същия период на миналата година се отчитат 50 загинали на пътя повече.

Въвежда се обходен маршрут по първокласния път София - Варна, в участъка от км 24+500 (с. Сопот) до км 33+950 (кръгово кръстовище при с. Микре) от 10:00 до 14:00 ч. заради отстраняване на опасни дървета, съобщи говорителят на Областната дирекция (ОД) на МВР - Ловеч Габриела Тодорова.

Те са разположени в непосредствена близост до пътното платно и през есенно-зимния сезон създават предпоставки за пътни инциденти. Преценено е също, че дърветата образуват постоянна сянка, която повишава риска от трайно заледяване на пътната настилка в участъка Сопот - Микре. Отсичането ще бъде извършено от служители на Държавно горско стопанство - Лесидрен.

С цел гарантиране безопасността на участниците в движението и осигуряване на условия за безпрепятствено извършване на дейностите се въвежда временна организация на движението и трафикът в участъка ще бъде пренасочван и в двете ленти.

В посока София - Варна при Сопот автомобилите ще се отклоняват към Угърчин до третокласен път III-307, след което ще продължават по път III-307 в посока първокласния път I-4 и с. Микре.

В посока Варна - София на кръговото кръстовище при с. Микре превозните средства ще се отклоняват по третокласен път III-401 до кръстовището с път III-307, след което ще продължават по третокласен път 307 през Угърчин до пътната връзка с автомагистрала "Хемус".

Движението в участъка ще се регулира и подпомага от служители на ОД на МВР - Ловеч.

Нормално се осъществява движението на граничните преходи и граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП). Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция "Гранична полиция". Информацията за движението по границите е към 6:00 часа.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Румъния. Остава преустановена работата на фериботните връзки, обслужващи граничните преходи "Оряхово-Бекет" и "Свищов-Зимнич" поради ниското ниво на река Дунав.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Гърция. През преходите "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През преходите "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Турция, Сърбия и Република Северна Македония.