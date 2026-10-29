Облачно време с дъжд в Северна и Източна България, спиращ вечерта; температури до 17 градуса, сняг във високите планини

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До края на деня времето ще бъде предимно облачно и на места, главно в Северна и в Източна България, ще има валежи от дъжд, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Атмосферното налягане е близко до средното за месеца и през деня ще се задържи почти без промяна.

През деня валежите постепенно ще спират, до вечерта - в почти цялата страна. Над Югозападна България и западната част от Горнотракийската низина облачността ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в Източна България и по долината на Струма - от север. Максималните температури ще бъдат между 12° и 17°, в София - около 12°.

По Черноморието ще бъде облачно и дъждовно. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 14°-15°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините времето ще бъде облачно. Главно в Стара планина, Рила и Пирин ще вали дъжд, над 2000 метра – сняг, но до вечерта валежите ще спрат. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 3°.