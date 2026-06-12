Проливни дъждове и бури нанесоха щети в Букурещ и 15 окръга, предизвикаха наводнения, паднали дървета, повреди и затруднен трафик; действа жълт код

111 Снимка: Ива Антонова, БНР

Проливни дъждове и бури причиниха щети в Букурещ и 15 окръга на Румъния, съобщават от Департамента за извънредни ситуации в информация, изпратена и до редакцията на БТА. За последните 24 часа лошото време е засегнало 28 населени места и е причинило наводнения, паднали дървета и временни затруднения в пътния трафик. Местните медии съобщават за къщи, ударени от мълнии, и повредени автомобили.

Пожарникари са се намесили в десетки ситуации, за да ограничат последиците от метеорологичните явления.

"Огнеборците са действали, за да евакуират водата от 13 къщи, 36 дворове, 3 жилищни пристройки, 15 мазета, един търговски обект, от улица, както и да освободят строителни елементи от покрива на блок и осем паднали дървета", посочва цитираният източник.

Рано тази сутрин Букурещ бе ударен от силна буря. Местните жители получиха съобщение за опасно време чрез румънската система за предупреждение "Ро-Алърт". Проливният дъжд парализира квартал "Милитари" в западната част на града. Огромните количества вода, натрупани за много кратко време, превърнаха улиците в истински реки, а канализационните системи не можеха да се справят с обема.

В момента температурата в Букурещ е 19 градуса. Вчера термометрите показваха 31. Днес в сила е жълт код за опасни явления. Предупреждението важи за румънската столица и за 10 окръга на страната - Арджеш, Дъмбовица, Прахова, Бузъу, Браила, Тулча, Констанца, Кълъраш, Яломица, Илфов.