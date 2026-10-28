Проливни дъждове и наводнения са затруднили гласуването в Южен Израел, съобщава „Таймс ъв Израел“
Проливни дъждове и наводнения блокираха пътища в Южен Израел, възпрепятствайки достъпа на жители от Арава до изборните секции
Проливни дъждове и наводнения са затруднили гласуването на парламентарните избори в южната част на Израел, предаде ДПА, позовавайки се на израелски медии.
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Местни жители в пустинята Арава не са успели да стигнат до избирателните секции заради наводнения, съобщи онлайн изданието на в. "Таймс ъв Израел".
По-рано от полицията заявиха, че пътищата, водещи към пристанищния град Ейлат, разположен в най-южната точка на Израел, са затворени поради наводнения.
Жители на по-малки населени места в пустинята Арава изразиха опасения, че пътищата са били блокирани до затварянето на избирателните секции в 19:00 ч. местно време (и българско), което е по-рано, отколкото в по-големите градове, пише изданието.
От полицията съобщиха още, че пътищата в района на Мъртво море също са засегнати от наводнения.