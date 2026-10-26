Проливни дъждове наводниха Пукет, засегнаха около 100 домакинства и предизвикаха свлачища, докато властите предупреждават за нови опасности

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Обилни валежи през изминалата нощ причиниха внезапни наводнения в няколко района на остров Пукет в Тайланд - една от водещите туристически дестинации в страната, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на представители на властите.

И трите окръга в oстровната провинция, включително столицата ѝ - град Пукет, бяха засегнати от наводненията. Нивото на водата започна да спада преди обяд, но някои ниско разположени райони останаха под вода и на малките превозни средства беше препоръчано да избягват преминаването през тези райони, според заместник-губернатора на провинцията Ромдон Хаявае.

Той заяви, че някои части от провинцията са били засегнати и от кални свлачища и властите работят по разчистването на отломките, за да предотвратят попадането им в каналите и запушването на отводнителните пътища.

Снимки и видеозаписи, публикувани в социалните мрежи, показват как придошлите води преминават през жилищни райони и блокират няколко пътни участъка, правейки ги непроходими. На кадрите се виждат и превозни средства, частично затрупани от купчини кал и камъни, останали след наводненията.

Засегнати бяха около 100 домакинства, като няма данни за жертви, съобщи Ромдон.

Тайландската метеорологична служба предупреди за силни в южната островна провинция, които ще продължат до сряда и могат да предизвикат още внезапни наводнения и кални свлачища.

Наводненията опустошиха много части от Тайланд от средата на септември насам, като според актуални данни на Департамента за превенция и ограничаване на бедствията са загинали най-малко 83 души. Тайландската столица Банкок също се сблъска с внезапни наводнения в края на септември след дни на проливни дъждове, което принуди хиляди хора да се евакуират и доведе до редица проблеми.