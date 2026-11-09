Проливните дъждове в Газа са причинили смъртта на петима души, съобщи Гражданска защита
Наводнени са десетки хиляди палатки, задълбочава се хуманитарната криза сред разселеното население
Проливните дъждове в ивицата Газа причиниха смъртта на петима души, предаде Франс прес, като се позова на контролираната от ислямистко движение "Хамас" Гражданска защита в палестинската територия.
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Пороите в Газа започнаха завчера. Местните власти съобщиха вчера за десетки хиляди наводнени палатки на разселени хора.
Петима души са загинали при срутването на пясъчен насип върху палатки южно от Дейр ал Балах, в централната част на палестинската територия, добави снощи Гражданска защита. Спасителните екипи продължават да издирват неуточнен брой изчезнали хора.
Палестинската автономна власт, базирана на Западния бряг на река Йордан, призова международната общност да предприеме незабавно действия в подкрепа на населението на Газа. Тя обвини Израел, че с войната, която води, е влошил още повече и без това катастрофалните условия за живот в тясната и пренаселена ивица.