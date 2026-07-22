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През последните два месеца времето над западната половина на континента често беше екстремно горещо, паднаха и много температурни рекорди. У нас достигаха само части и "остатъци" от най-горещите въздушни маси, вече частично трансформирани и подобни рекорди нямаше: температурите само за кратко доближаваха 39 градуса в района на Сандански и Северозападна България - частите на страната най-близо до перифериите на горещите антициклони на запад. През последните дни на юли и началото на август, обаче, моделите започват да спрягат сценарии, при които жегата на континента се прехвърля в централните части, както и у нас на Балканите. Доколко ще се реализират тези модели, ще разберем в следващите дни, но вероятността за това нараства.

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В следобедните часове днес гръмотевични бури, градушки и валежи с гръмотевици ще има на много места в източните и южни райони. По места те ще бъдат интензивни, особено в някои части на Североизточна и Югоизточна България.

Вятърът в Дунавската равнина ще бъде умерен и силен. от запад-северозапад. Температурите през деня ще се понижат спрямо днешните и в повечето места ще са от 22-23 до 28 градуса на север, а в южните райони, където хладната въздушна маса ще прониква само частично - от 30 до около 34-35 градуса.

През първата половина на нощта валежи и гръмотевици в процес на затихване ще има над Южните Родопи, централните северни райони и на места по Северното Черноморие и североизточните райони. С наближаването на утрото явленията ще стихнат навсякъде. Минималните температури утре ще са от 10-12 градуса по високите котловини на запад до 18-19 по морския бряг, където ще духа слаб вятър от север-северозапад.

Утре облачността ще намалява до незначителна. Очаква ни ден с по-спокойно време, температури след обяд от 25 до около 32 градуса. Валежи в повечето райони на страната няма да има, като изключение ще бъдат само отделни части на Черноморието. Там са възможни краткотрайни слаби летни валежи. Ще духа слаб вятър от северната четвърт.

В Европа горещо остава на Пиринеите. В останалите части температурите са близки или малко под обичайните за съответните места. Хладно е на север и североизток, където температурите няма да превишават много 20-ина градуса, ще има и места с превалявания от дъжд.

В нашата страна в следващите дни след по-хладно и неустойчиво време в петък, ще започне повишение на температурите. Вероятността за валежи, без да изчезва напълно за някои планински райони през определени дни, намалява.

В неделя и понеделник в низините ще се завърнат максимални температури на места около и малко над 35 градуса. След по-колебливо време и слабо изразен атмосферен фронт във вторник, от сряда ще започне постепенно повишение, което вече, според някои модели ще докара максимални стойности, близки до 40 в последните 2 дни на месеца и началото на август. Следва да се има предвид, че това засега са все още така наречените "опашки" на моделите, тоест, трябва да се изчака наближаването на съответните срокове поне в рамките на под една седмица от момента на прогнозата.

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