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Днес около и след обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност и ще има места с валежи и гръмотевици. По-съществени ще са явленията и на повече места ще бъдат те в източните и най-вече североизточните райони. Температурите остават високи, от около 30 по брега на морето до 36-37 градуса в южните райони.

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През нощта краткотрайни превалявания ще има на отделни места в североизточните и планински райони. Минималните температури ще са от 15 до 20 градуса.

Още преди изгрев вятърът от северозапад ще се усили и отначало над западните и северозападни райони ще започнат превалявания с гръмотевици. В северозападната половина на страната те ще са само на места и за кратко. По-късно преди обед и особено в следобедните часове гръмотевични бури, градушки и валежи с гръмотевици ще има на много места в източните и южни райони.

По места те ще бъдат интензивни, особено в Югоизточна България. Вятърът в Дунавската равнина ще бъде умерен и силен. от запад-северозапад. Температурите през деня ще се понижат спрямо днешните и в повечето места ще са от 22-23 до 28 градуса на север, а в южните райони, където хладната въздушна маса ще прониква само частично - от 30 до около 34-35 градуса.

В Европа на Пиринеите жегата отново се усилва и испанската столица е фаворит в това отношение, с максимална температура към 42 градуса. Атина е на второ място, с 38, а в останалата, по-голяма част от континента температурите са с по-нормални летни стойности. По-хладно е на североизток и север, а у нас, на Балканите, в северните райони на полуострова е в ход захлаждане, което ще понижи температурите за няколко дни.

В нашата страна в четвъртък атмосферата временно ще се стабилизира  и краткотрайни валежи ще има само  на изолирани места около планините. Дневните температури ще са от 26 до 32 градуса.

В петък пак ще е неустойчиво с валежи и гръмотевици на много места, а температурите ще се понижат, особено в Югозападна България, където явленията ще са интензивни.

В събота краткотрайни валежи ще има само на отделни места на изток. Дневните температури ще са от 24 до 32 градуса. 

В неделя и понеделник ще е слънчево и горещо, с дневни температури от около 30 до 36-37 градуса, по-високи през втория ден.

 

 

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