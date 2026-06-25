Комарите вече се срещат целогодишно в Гърция, съобщават гръцките медии. Основната причина са промените в климата, които се наблюдават на европейския континент, и способността на насекомите да се приспособяват към условията в нови за тях територии.

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В началото на юни Европейският център за контрол и превенция на заболяванията (European Centre for Disease Prevention and Control) излезе с доклад, в който се разглеждат нови данни по отношение на разпространението на паразити и насекоми в Европа.

Разпространението на комарите, които са преносители на заразни болести, е едно от предизвикателствата пред европейските здравни власти, пише в публикация по темата в. "Та неа". Климатичните промени, движението на населението и международната търговия създават благоприятни условия за установяването на нови видове насекоми в райони, които до момента не са обитавали.

Картите, изготвени от Европейския център за контрол и превенция на заболяванията, показват, че Гърция вече е в епицентъра на тези промени.

Според европейските специалисти тигровият комар (Аedes albopictus) вече се среща на територията на цяла Гърция. Данните показват и друга особеност, характерна за Гърция - тя вече е сред зоните в Европа, където комарите се възпроизвеждат през по-голямата част от годината.

Например тигровият комар е активен за период от осем месеца, което доказва колко благоприятен за жизнеспособността на насекомото е станал климатът в Гърция, пише "Та неа".

В Гърция се срещат още комарите от вида Culex, които са преносители на западнонилска треска, и подвидът Culex tritaeniorhynchus, който може да зарази с инфекциозното заболяване японски енцефалит.

Въпреки че до момента няма регистрирани случаи на японски енцефалит в Европа, присъствието на вида в Гърция се разглежда като потенциална опасност за общественото здраве, пише още "Та неа".

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