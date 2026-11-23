Провалът на COP31 без споразумение за изкопаемите горива предизвика политически натиск в Австралия и отчаяние сред тихоокеанските островни държави

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Провалът на международната конференция за климата КОП31 (COP31), състояла се в турския град Анталия, предизвика остра реакция в Австралия, а тихоокеанските държави изразиха отчаяние, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Още днес започнаха взаимните обвинения за неуспеха. Последваха и призиви за оставката на австралийския министър, който ръководеше преговорите, докато тихоокеанските островни държави, изложени на най-голям риск от климатичните промени, изразиха дълбока обезвереност от неспособността на страните да предприемат общи действия срещу глобалното затопляне. "Бяхме разочаровани от всички страни", заяви делегацията на Маршаловите острови.

Австралийският премиер Антъни Албанезе отдаде днес провала на климатичните преговори COP31 на настоящия "труден геополитически контекст", след като няколко държави и Европейският съюз отхвърлиха окончателния проект на решение, в което не се споменаваха изкопаемите горива като фактор за климатичните промени, предаде Франс прес.

"Това е реалността", каза Албанезе пред репортери в Канбера.

За първи път след конференцията в Копенхаген през 2009 г. климатичният форум на ООН приключи, без да бъде постигнато окончателно споразумение. ЕС и други участници отхвърлиха заключителния текст, тъй като под натиска на Саудитска Арабия и други страни, произвеждащи петрол, в него не се споменаваше ролята на изкопаемите горива за глобалното затопляне. Липсата на съгласувани действия допълнително засили усещането за безсилие при многостранния преговорен процес.

Турция беше домакин, но Австралия беше съпредседател на COP31. Австралийският министър на енергетиката Крис Боуен председателстваше преговорите и политици от опозицията в родината му го обвиниха за неуспеха.

"Този министър на енергетиката трябва да си върви, тъй като е пълен провал", заяви пред журналисти днес Ангъс Тейлър - депутат в австралийския парламент и лидер на опозицията. "Крис Боуен носи отговорност за случилото се. Той трябва да подаде оставка", допълни Тейлър.

След края на преговорите Боуен обвини за неудачния развой и завършек на срещата твърде категоричните и непреклонни позиции на много от участващите страни за климатичната политика.

В австралийския парламент други представители на опозицията попитаха премиера Антъни Албанезе защо не освободи Боуен от поста му, след като страната е похарчила 150 милиона австралийски долара (99,23 млн. американски) за COP31. Албанезе не отговори директно дали ще поиска оставката на министъра.

"Смятаме, че климатичните промени са реалност. Вярваме в науката. Независимо дали става дума за екологична или национална сигурност, ние действаме в защита на националните интереси на Австралия", заяви премиерът.

Преговорите на COP31 започнаха на 9 ноември, но липсата на окончателно договореност удължи рекордно срещата, която приключи късно снощи. Още преди началото й имаше известни разногласия, тъй като Австралия, която е сред водещите страни в усилията за противодействие на глобалното затопляне, влезе в спор с Турция за домакинството на конференцията.

Във форума се включиха 190 държави, а регистрация за участие имаха над 92 000 души, което прави това издание на конференцията най-мащабното от всички климатични форуми на ООН досега. САЩ обаче не изпратиха своя делегация.

Миналогодишните преговори в Белем, Бразилия, завършиха със споразумение, но и тогава не беше поет ангажимент за постепенен отказ от използването на изкопаеми горива, припомня Ройтерс.