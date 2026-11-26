ПС: В планините духа слаб вятър, но условията са подходящи за туризъм
В планините условията за туризъм са добри, без инциденти, при облачно време, температури около нулата и усилване на вятъра във високите части
Времето в планините е облачно и на места духа слаб вятър, но условията са подходящи за туризъм, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). Температурите са около 0 градуса.
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През изминалото денонощие няма регистрирани инциденти с туристи.
В планините ще бъде с разкъсана облачност, която след обяд ще се увеличи до значителна средна и висока, според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югозапад, а по високите части – силен от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, а на 2000 метра – около минус 4°.