ПСС: Добри са условията за туризъм
Планинската спасителна служба отчита добри условия за туризъм, но предупреждава за мъгла по Стара планина и следобедни валежи, гръмотевици и градушки
Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст (БЧК).
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Във високите части на планината времето е облачно, а през билото на Стара планина преминава мъгла, посочиха от ПСС.
Няма постъпили сигнали за инциденти през изминалото денонощие.
Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология сутринта над планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има валежи и гръмотевици. В района на Централен Балкан, Рило-Родопския масив, Беласица и Огражден ще има условия за локални извалявания и градушки. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 13°.