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Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст (БЧК).

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В района на Стара планина, вр. Ботев, има мъгла със силен вятър. По другите планински райони вятърът е умерен с разкъсана облачност. Температурите са от 5° до 12 градуса.

Няма регистрирани инциденти в планините за последното денонощие.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология в планините ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността, но само на изолирани места ще превали. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра – около 14°.

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