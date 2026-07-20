ПСС: Добри са условията за туризъм в планините
Слънчево време и температури от 15 до 20 градуса, очакват туристите, но предстоят следобедни валежи
Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).
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Времето в слънчево със слаб вятър. Температурите са между 15 и 20 градуса. В района на връх Ботев има преминаваща мъгла. В следобедните часове се очакват превалявания от дъжд в Югозападна България.
През изминалото денонощие не са регистрирани инциденти с туристи в планините, допълниха от ПСС на БЧК.
Според прогнозата за времето в планините преди обед над масивите от Западна, а следобед и от Източна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност.